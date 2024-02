Bukan Hanya Squid Game, Ini 5 Rekomendasi Drama Korea Tentang Game yang Seru dan Menegangkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bertema tentang game atau permainan menjadi genre yang sangat digemari oleh para kalangan pecinta drakor. Salah satu drama drakor tentang tema tersebut yang populer adalah Squid Game. Drama Korea jenis ini begitu diminati karena menghadirkan cerita yang begitu seru, menarik, dan unik. Dilansir dari dari Asianwiki, inilah 5 rekomendasi drakor tentang game yang unik dan menegangkan.

1. Liar’s Game (2014)

Dilansir dari Asianwiki, Nam Da Jung (Kim So Eun) ikut berpartisipasi dalam reality show Liar Game. Ini adalah permainan psikologi yang dipandu oleh Kang Do Young (Shin Sung Rok). Pemenang permainan akan mendapat hadiah uang dalam jumlah banyak.

Alur cerita Liar’s Game berpusat pada sebuah organisasi misterius yang menjalankan permainan berisiko tinggi dimana pesertanya harus cerdik untuk memenangkan sejumlah uang besar. Nam Da-jung, diperankan oleh Kim So-eun, tanpa sengaja dipilih sebagai peserta dan bermitra dengan seorang penipu ulung, Ha Woo-jin (diperankan oleh Lee Sang-yoon), untuk menjelajahi dunia yang penuh tipu muslihat dan tak terduga dari Liar Game.

2. Game of Witches (2022)

Drama ini menyajikan cerita yang penuh dengan aksi, intrik, dan ketegangan. Kisahnya tentang persaingan sengit antara dua tim esports wanita yang berjuang untuk menjadi yang terbaik di dunia permainan game online bernama "Witch's Legacy".

Dilansir dari Asianwiki, Karakter utama di drama ini adalah Yoon Soo Min, seorang pemain game yang sangat berbakat. Dia memiliki tekad yang kuat untuk memenangkan kompetisi ini. Namun, perjalanan Yoon Soo Min yang merupakan gamers perempuan tidak akan semudah yang diharapkan. Pasalnya, Soo Min harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang mengarahkan hidupnya ke jalan yang tidak terduga.

3. Money Game (2023)

Money Game dibintangi oleh Ryu Joon Yeol dan Chun Woo Hee sebagai pemeran utama. Drama Money Game diadaptasi dari webtoon berjudul "Money Game" and "Pie Game" karya Bae Jin Soo. Serial bergenre thriller dan misteri ini tayang dengan total 8 episode dan berdurasi 60 menit setiap episodenya.

Dilansir dari Asianwiki, pada drama ini menceritakan bagaimana delapan orang yang membutuhkan uang diundang tampil di reality show Money Game. 8 orang itu harus tinggal di studio yang hanya terbuat dari dinding beton. Mereka harus bertahan disana selama 100 hari untuk mendapatkan hadiah sebesar 44,8 miliar won secara merata.

4. Death's Game (2023)

Drama Korea ini dibintangi oleh Seo In Guk, Lee Do Hyun, Park So Dam. Death's Game diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama dan ditulis oleh Lee Won Sik dan diilustrasikan oleh Gul Chan. Seorang pria pengangguran Choi Yi Jae, baru saja ditinggal pacarnya. Dia juga kehilangan semua tabungannya, karena penipuan bitcoin. Terbebani oleh tekanan itu, ia nekat mengakhiri hidupnya.

Dilansir dari Asianwiki, sebelum melakukan tindakan putus asa itu, ia meninggalkan surat yang berisi kalimat, "kematian hanyalah hal tidak penting yang membantuku lepas dari semua rasa sakit ini." Surat Choi Yi Jae itu ternyata mengundang kehadiran Death, sosok yang menjadi personifikasi kematian.

5. Night Has Come (2023)

Drama Korea ini bercerita tentang anak-anak SMA yang melakukan perjalanan wisata. Namun mereka malah diperintahkan untuk mengikuti game mafia yang membuat mereka terancam mati. Untuk bisa selamat, para murid harus bekerja sama.

Serial drakor Night Has Come juga dibintangi oleh beberapa aktor terkenal Korea Selatan lainnya, seperti Lee Jae In, Kim Woo Seok, Choi Ye Bin, Cha Woo Min, Ahn Ji Ho, dan Jeong So Ri. Kim Woo Seok berperan sebagai Kim Joon Hee. Meskipun, ia terlihat kuat dan tampak bisa mengendalikan ketenangan dalam berbagai situasi, tetapi mentalnya terguncang ketika mengetahui kematian beberapa teman kelasnya.

