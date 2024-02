Billie Eilish Raih Penghargaan Pertama untuk Debut Aktingnya di People's Choice Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish memenangkan People's Choice Award 2024 untuk kategori The TV Performance of the Year. Ini adalah pertama kalinya dia mendapat penghargaan di dunia akting.

Penghargaan itu diberikan untuk debut aktingnya dalam serial Swarm, karya Donald Glover dan Janine Jabors yang ditayangkan Prime Video. Saat menerima piala di atas panggung, dia berterima kasih kepada kedua orang itu yang telah menginspirasinya.

"Sungguh gila melihat semua nama itu dan kemudian nama saya, dan saya di sini. Ini adalah hasil voting penggemar, dan saya ingin mengatakan betapa saya bersyukur, beruntung, dan merasa terhormat atas hal itu. Terima kasih banyak," katanya.

Ungkapan terima kasih Billie Eilish

Penyanyi 22 tahun itu melanjutkan pidatonya dengan mengatakan bahwa dia mendedikasikan penghargaan itu untuk Dominique Fishback. Bagi Eilish, Fishback banyak membantunya selama syuting.

"Karena serial itu semuanya tentang dia. Dia mengajari saya semuanya. Seluruh pengalaman itu aku berutang padanya. Dia layak mendapatkan ini lebih dari aku. Dia luar biasa, dia cantik, dia berbakat, dia harus berperan dalam segala hal selamanya," lanjutnya. Tak lupa, dia juga berterima kasih kepada ibunya yang sudah mengajari akting dan orang-orang yang sudah memilihnya.

Peran Billie Eilish

Swarm tayang perdana awal tahun lalu di Prime Video. Serial ini mendapat Emmy pujian dan nominasi Emmy Awards 2024 untuk kategori Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie.

Ceritanya tentang seorang penggemar obsesif yang melakukan tindakan ekstrem mematikan untuk mempertahankan reputasi cemerlang bintang pop favoritnya. Dominique Fishback berperan sebagai Dre, sedangkan Eilish muncul di episode keempat sebagai Eva.

Eva adalah seorang pemimpin sekte yang manipulatif secara halus dalam kelompok yang semuanya perempuan. Dia juga menjerat Dre dengan dalih pemberdayaan perempuan.

Bagi Billie Eilish cerita serial sangat berhubungan dengan dirinya. Dia mengatakan gairah penggemar itu nyata tapi juga menakutkan. Swarm menggambarkan metafora kekuatan itu.

"Bagaimana orang-orang sebenarnya berada dalam sifat delusi. Penggemar sungguh sangat kuat, dan menurutku mungkin mereka tidak menyadari betapa kuatnya mereka," katanya kepada Variety Juni 2023

Debut akting

Billie Eilish sudah lama ingin mencoba dunia akting. Bahkan sebelum kesempatan bersama Swarm muncul. Darah akting sebenarnya juga ada pada kedua orang tuanya Maggie Baird dan Patrick O'Connell. Mereka adalah pasangan aktor dan aktris.

Namun pelantun Bad Guy itu merasa sangat buruk berakting. Namun setelah Donald Glover membujuknya tentang karakter Eva, dia mempertimbangkannya. Dia akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk mengeksplorasi akting.

ENTERTAINMENT WEEKLY | DAILY MAIL

