Jungkook BTS Masuk 4 Nominasi People's Choice Awards 2024, Bersaing dengan Taylor Swift

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS termasuk dalam nominasi People's Choice Awards 2024. Nominasi untuk penghargaan tahunan itu diumumkan pada Kamis, 11 Januari 2024. .

Anggota termuda BTS itu dinominasikan untuk empat kategori, yaitu Male Artist of the Year, Pop Artist of the Year, New Artist of The Year, dan Collaboration Song of The Year. BTS belumnya juga dinominasikan untuk empat penghargaan pada tahun 2018 dan 2020.

People's Choice Awards 2024 adalah penghargaan yang ke-49, sejak digelar pertama kali pada tahun 1975. Penghargaan ini yang mencakup berbagai bidang seperti film, TV dan musik. Pemenangnya diperoleh melalui voting yang akan diumumkan pada 18 Februari 2024.

4 nominasi di People's Choice Awards

Jungkook satu-satunya penyanyi laki-laki yang dinominasikan untuk penghargaan Pop Artist of the Year tahun ini. Dia akan bersaing dengan Bille Eilish, Doja Car, Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Tate McRae, dan Taylor Swift.

Dia mendapat nominasi berkat single solonya Seven feat. Latto yang dirilis pada Juli 2023. Lagu itu adalah lagu tercepat yang mencapai 1 miliar streaming, yaitu dalam waktu 108 hari.

Lagu itu juga membawanya ke dalam nominasi Collaboration Song of The Year tahun ini. Dia pernah memenangkan kategori tersebut di People's Choice Awards 2022. Lewat kolaborasinya dengan Charlie Puth dalam lagu Left and Right Feat. Jung Kook of BTS.

Jungkook akan bersaing dengan Bad Bunny, Drake, Jack Harlow, Luke Combs, Morgan Wallen, Post Malone, dan The Weeknd dalam kategori Male Artist of The Year.

Sedangkan dalam kategori New Artist of The Year, dia akan bersaing dengan Coi Leary, Ice Spice, Jelly Roll, Noah Kahan, Peso Pluma, PinkPantheress, dan Stephen Sanchez.

Selain Jungkook BTS, Stray Kids dan TOMORROW X TOGETHER juga dinominasikan untuk kategori Group/Duo of The Year. Nominasi lainnya termasuk Dan + Shay, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Jonas Brothers, Old Dominion, dan Paramore.

