6 Film Korea yang akan Diputar di Festival Film Internasional Berlin ke-74

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 6 film Korea Selatan akan diputar di Festival Film Internasional Berlin atau Berlinale ke-74. Acara ini yang dibuka pada Kamis, 15 Februari 2024 di Berlin, Jerman selama 10 hari.

Salah satu dari 3 festival film teratas di dunia, bersama dengan Festival Film Cannes dan Festival Film Venesia, Festival Film Berlin tahun ini dibuka dengan Small Things Like These karya sutradara Belgia, Tim Mielants.

The Roundup: Punishment

Sutradara Korea Selatan, Heo Myeong Haeng, yang baru-baru ini memulai debutnya dengan film asli Netflix Badland Hunters, akan menayangkan perdana film keduanya, The Roundup: Punishment di Special Gala pada Jumat, 23 Februari 2024. Ini adalah pertama kalinya serial aksi Korea diundang ke pemutaran gala.

Film komedi aksi ini dibintangi oleh Ma Dong Seok alias Don Lee. The Roundup: Punishment dijadwalkan rilis pada Mei 2024 di bioskop Korea Selatan.

Exhuma

Lee Do Hyun dan Kim Go Eun dalam film Exhuma. Foto: Instagram/@ggonekim

Exhuma merupakan film thriller misteri yang dibintangi oleh Choi Min Sik, Lee Do Hyun, dan Kim Go Eun. Film karya sutradara Jang Jae Hyun ini akan disajikan di bagian Forum Berlinale. Film ini menarik perhatian di Korea karena merupakan film bergenre okultisme pertama yang dibuat oleh aktor veteran Choi Min Sik dalam 35 tahun karier aktingnya.

A Traveller's Needs

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

A Traveller's Needs karya Hong Sang Soo yang dibintangi Isabelle Huppert, Lee Hye Young dan Kwon Hae Hyo, akan bersaing dalam kategori kompetisi. Film tersebut merupakan kolaborasi ketiga Hong dengan aktris Prancis yang memerankan seorang guru bahasa Prancis untuk 2 perempuan Korea.

Film ini berkisah tentang seorang perempuan dari Prancis yang mengandalkan anggur beras Korea, atau makkeolli, untuk kenyamanan, memainkan perekam anak-anak di taman dan mengajarkan bahasa Prancis kepada dua wanita.

Circle, It's Okay!, dan Voices of the Silenced

Sebuah film animasi yang disutradarai oleh Joung Yu Mi, Circle dan It’s Okay! akan mengadakan pemutaran perdana internasionalnya di bagian kompetisi Generasi Kplus. Selain itu, film dokumenter Voices of the Silenced, kumpulan wawancara dengan warga Korea yang menderita selama pemerintahan kolonial Jepang, diundang ke bagian khusus forum.

YONHAP | KOREA HERALD

Pilihan Editor: Ma Dong Seok Lakukan Adegan Paling Seru di Film Badland Hunters Sampai 2 Hari