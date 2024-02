Profil dan Perjalanan Karier Ten NCT yang Segera Debut Solo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group populer asal Korea Selatan, NCT, mengumumkan bahwa salah satu anggotanya akan melakukan debut sebagai penyanyi solo pada 13 Februari 2024. Dia adalah Ten yang berasal dari sub unit WayV. Idola asal Thailand itu akan merilis mini album pertamanya yang bertajuk TEN dengan lagu utama berjudul ‘Nightwalker’.

Meski Ten telah memiliki sejumlah lagu solo sendiri, namun ini akan menandai debut resminya sebagai solois di industri musik. Oleh karena itu, untuk merayakan debut solonya, Ten akan menggelar Fan Concert di Impact Arena Bangkok pada 2-3 Maret 2024.

Untuk bisa berkarier di industri musik dan menjadi seorang idola, Ten harus melalui perjalanan panjang selama bertahun-tahun. Dia juga menghabiskan banyak waktunya untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebagai idola di negeri orang.

Lantas, bagaimana perjalanan karier Ten NCT yang akan debut solo? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Singkat Ten NCT

Chittaphon Leechaiyapornkul atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Ten adalah seorang penyanyi, penari, dan rapper dari boy grup populer asal Korea Selatan, Neo Culture Technology atau NCT. Dia merupakan idola pria asal Bangkok, Thailand yang lahir pada 27 Februari 1996.

Melansir dari laman NCT Wiki, Ten adalah anggota dari sub unit NCT yang berbasis di Tiongkok, yakni WayV. Dia berposisi sebagai penari utama, vokalis utama, dan sub rapper di WayV. Dia juga merupakan anggota dari sub unit NCT U dan SuperM. Adapun SuperM adalah grup kolaborasi idol pria di bawah naungan agensi SM Entertainment.



Perjalanan Karier Ten NCT

Sebelum debut sebagai seorang idola di Korea Selatan, Ten pernah memenangkan kompetisi bertajuk ‘Teen Superstar’ pada 2011 silam. Itu adalah pertunjukan bakat untuk remaja di Thailand.

Pada 2013, Ten mengikuti audisi untuk menjadi idola dari SM Entertainment di Bangkok, Thailand yang bertajuk ‘Bangkok SM Global Audition 2013’. Lolos audisi itu, Ten pun pergi ke Korea Selatan pada Agustus 2013 untuk bergabung dengan SM Entertainment dan menjadi trainee perusahaan.

Desember 2013, Ten kemudian diumumkan sebagai anggota SM Rookie, tim pra debut dari SM Entertainment. Setelah menjadi siswa pelatihan selama 2 tahun 8 bulan, Ten akhirnya resmi melakukan debut sebagai idola bersama sub unit NCT U pada 9 April 2016.

Grup unit tersebut berisikan lima orang anggota, yakni Taeyong, Mark, Ten, Doyoung, dan Jaehyun. Mereka merilis single digital pertama berjudul 'The 7th Sense'.

Pada Maret 2018, Ten berpartisipasi dalam proyek unit NCT 2018 untuk merilis full album pertamanya yang bertajuk ‘NCT 2018 EMPATHY’. Setahun berselang, dia diumumkan menjadi anggota sub unit NCT cabang Tiongkok yang bernama WayV. Dia pun kembali debut sebagai anggota WayV pada Januari 2019 dengan EP digital pertama, The Vision.

Selain Ten, WayV memiliki enam orang anggota lainnya, yakni Xiaojun, Lucas, Yangyang, Winwin, Hendery, dan Kun. Namun, Lucas memutuskan untuk keluar grup pada 2023 lalu usai terkena skandal kasus gaslighting. Kini, WayV hanya beranggotakan enam orang anggota.

Di 2019, Ten juga diumumkan sebagai anggota unit supergrup dari SM Entertainment, yakni SuperM. Ini adalah grup yang berisi gabungan dari beberapa anggota grup SM Entertainment, seperti SHINee, EXO, NCT, dan WayV. SuperM debut pada 4 Oktober 2019 dengan lagu utama berjudul ‘Jopping’.

Selain aktif beraktivitas sebagai anggota grup idola, Ten juga memiliki berbagai karya solo dan kolaborasi. Di antaranya adalah proyek “Dream In A Dream” di SM STATION 2017, “New Heroes” untuk SM STATION 2018, “Paint Me Naked” SM STATION 2021, dan “BIRTHDAY” untuk proyek SM STATION: NCT LAB 2023. Dia juga memiliki karya kolaborasi dengan Yangyang WayV berjudul “Low Low” yang dirilis pada 2022 lalu.

