Serba-serbi My Name is Loh Kiwan, Dibintangi Song Joong Ki hingga Adaptasi Novel

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix telah merilis cuplikan baru film My Name is Loh Kiwan dengan bintang utama Song Joong Ki. Song Joong Ki berperan sebagai pembelot Korea Utara yang berjuang untuk bertahan hidup.

Melalui media sosial Song Joong Ki, @hi_songjoongki, mengunggah poster dan teaser My Name is Loh Kiwan. Ia juga menyebutkan tanggal penayangannya, yaitu pada 1 Maret 2024. “Film Netflix, Loh Ki Wan akan dirilis pada 1 Maret 2024,” tulisnya dalam keterangan unggahannya.

Tentang My Name is Loh Kiwan

1. Sinopsis

Dikutip dari My Drama List, film ini menceritakan tentang Loh Ki Wan, pembelot Korea Utara yang tiba di Belgia, karena ibunya, Ok Hee. Ia ingin menetap di Belgia, tetapi harus menerima status pengungsi dari pemerintah negara Eropa tersebut. Ia bertemu Mari, orang Korea yang menerima kewarganegaraan Belgia. Meskipun ketika pertemuan pertama tidak menyenangkan, tetapi akhirnya mereka jatuh cinta.

2. Novel

My Name is Loh Kiwan film yang diangkat dari novel I Met Loh Kiwon karya Cho Haejin. Novel ini bercerita tentang seorang pengungsi Korea Utara yang terpinggirkan. Ia menjalani hidupnya dengan menggerakkan seorang jurnalis untuk menelusuri kembali dua tahun belakangan pengungsi di Eropa. Kisah membelot dia diceritakan dalam kilas balik oleh jurnalis. Novel ini juga berhasil meraih kemenangan Shin Dong-yup Prize for Literature 2013, seperti tertulis dalam Korean Quarterly.

3. Reuni Vincenzo

Film ini diperankan oleh aktor yang juga bermain dalam Vincenzo (2021), Song Joong Ki dan Jo Han Chul. Di film ini, Jo Han Chul akan berperan sebagai orang tua Mari bersama Lee Il Hwa. Sebelumnya, dalam Vincenzo, Jo Han Chul berperan sebagai CEO Firma Hukum Woosang yang beradu peran dengan Song Joong Ki.

4. Poster

Poster My Name is Loh Kiwan yang sudah rilis menyoroti Loh Ki Wan berdiri sendirian di tengah kerumunan. Melalui poster tersebut, menunjukkan keberadaan Ki Wan di antara orang-orang asing. Di poster tersebut, Ki Wan menunjukkan tekad dengan penampilan tak tergoyahkan dan tatapan mata tegas. “Saya memutuskan untuk bertahan hidup di negeri ini,” tulisan keterangan dalam poster.

5. Cuplikan

Trailer teaser film juga sudah tayang. Trailer ini menunjukkan perjalanan sulit Ki Wan ke Belgia sendirian yang cemas dan tidak sabar menunggu di depan pemeriksaan imigrasi. Saat tiba di Belgia, ia masih berjuang dan bertahan hidup. Meskipun memperkenalkan dirinya dengan tenang, tetapi ia menyebutkan nama dan kewarganegaraan untuk diakui sebagai pengungsi.

Ki Wan tidak bisa membuktikan ia berasal dari Korea Utara. Muncul sosok Mari di depannya. Ki Wan pun berkata, “Saya telah sampai sejauh ini dengan janji untuk bertahan hidup tidak peduli betapa buruknya dunia ini.”

RACHEL FARAHDIBA REGAR | MARVELA | ANTARA

