Poster My Name Is Loh Kiwan Dirilis, Song Joong Ki Berjuang Hidup di Negeri Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Song Joong Ki kembali menyapa penggemarnya lewat film baru berjudul My Name is Loh Ki Wan. Film yang diangkat dari novel I Met Loh Kiwan karya Cho Hae Jin akan dirilis pada 1 Maret 2024 di Netflix.

Melalui media sosialnya, aktor berusia 38 tahun mengunggah poster dan teaser di filmnya. "Film Netflix, Loh Ki Wan, akan dirilis pada 1 Maret 2024," tulisnya dalam keterangan unggahannya, Kamis 1 Februari 2024.

Sinopsis film My Name Is Loh Ki Wan

Film My Name is Loh Kiwan bercerita tentang Loh Ki Wan, yang diperankan Song Joong Ki. Dia seorang pembelot Korea Utara yang mencari ibunya sampai di Belgia. Loh Ki Wan berencana untuk menetap di negara itu. Tapi satu-satunya jalan agar dia bisa menetap di negara itu adalah dengan menerima status sebagai pengungsi.

Loh Ki Wan kemudian bertemu dengan Mari, yang diperankan Choi Sung Eun. Mari berasal daei Korea, namun dia berhasil mendapat kewarganegaraan Belgia. Berbeda dengan Loh Ki Wan yang datang ke Belgia untuk menjalani hidup baru, Mari tidak punya alasan untuk hidup. Mereka mengalami pertemuan pertama yang tidak menyenangkan, namun saling jatuh cinta.

Poster My Name is Loh Kiwan

Poster My Name is Loh Ki Wan menyoroti Loh Ki Wan yang berdiri sendirian di tengah kerumunan. Seolah menunjukkan keberadaannya di negeri asing dan di antara orang-orang asing.

Dalam poster itu karakter yang diperankan Song Joong Ki menunjukkan tekadnya yang teguh dengan penampilannya yang tak tergoyahkan dan tatapan matanya yang tegas.

“Saya memutuskan untuk bertahan hidup di negeri ini,” keterangan dalam poster. Hal itu menujukkan perjalanan sulit Loh Ki Wan ke Belgia dan mewujudkan keinginannya.

Trailer teaser

Sementara dalam teaser trailer yang dirilis bersamaan menampillan perjalanan sulit Loh Ki Wan ke Belgia sendirian. Terlihat saat dia dengan cemas dan tidak sabar menunggu di depan pemeriksaan imigrasi.

Ketika sampai di Belgia pun dia harus berjuang dan bertahan hidup di negara asing. Meski begitu di memperkenalkan dirinya engan tenang. Dia menyebutkan nama dan kewarganegarannya untuk diakui sebagai pengungsi.

Namun, dia tidak bisa membuktikan bahwa ia berasal dari Korea Utara. Lalu, muncullah sosok Mari di depannya. Menarik untuk mengetahui bagaimana dua orang yang tampaknya berbeda ini saling terkait dan apa yang mereka hadapi di masa depan?

"Saya telah sampai sejauh ini dengan janji untuk bertahan hidup tidak peduli betapa buruknya bumi ini," kata Loh Ki Wan.

STAR NEWS KOREA

