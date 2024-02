7 Fakta The Crown Prince Has Disappeard, Drama Korea Genre Saeguk pertama Suho EXO yang Tayang Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Crown Prince Has Disappeard akan tayang pada 9 Maret 2024. Berlatar era Joseon, drama ini bercerita tentang seorang putra mahkota yang diculik oleh wanita yang akan menjadi istrinya. Saat mereka melarikan diri, bibit-bibit romansa akhirnya berkembang di antara mereka.

The Crown Prince Has Disappeard merupakan spin-off dari “Bossam: Steal the Fate,” yang mencetak rekor baru untuk rating pemirsa tertinggi dalam sejarah MBN. Ini ditulis oleh penulis yang sama, Kim Ji Soo dan Park Chul, yang membuat serial aslinya.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah 7 fakta tentang drakor bertema sejarah tersebut:

1. Suho EXO dipasangkan dengan Hong Ye Ji

Dalam drama ini, Suho EXO akan dipasangkan dengan Hong Ye Ji. Dia akan berperan sebagai Lee Gon, karakter utamanya. Lee Gon adalah putra mahkota kerajaan, yang diculik oleh wanita yang ditakdirkan menjadi istrinya. Sementara Hong Ye Ji akan memerankan karakter wanita utama, Choi Myung Yoon, penculik Lee Gon. Saat melarikan diri untuk hidup bersama, romansa mulai berkembang di antara keduanya.

2. Cinta segitiga rumit

Selain Suho EXO dan Hong Ye Ji, The Crown Prince Has Disappeared juga menampilkan Kim Min Kyu. Ia berperan sebagai Pangeran Dosung, putra tertua dari istri kedua Raja Haejong. Dia terlibat dalam cinta segitiga yang rumit antara kakak laki-lakinya Lee Geon dan Choi Myung Yoon. Dalam poster terbaru The Crown Prince Has Disappeared, Kim Min Kyu memasang ekspresi licik sehingga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan mereka.

3. Nama dan jadwal tayang

Dikutip dari My Dramalist, drama ini disebut juga sebagai The Crown Prince Is Gone, Sejaga Sarajotd, dan Missing Crown Prince. Drama komedi romantis ini tayang pada mulai 9 Maret 2024. The Crown Prince Has Disappeared memiliki 20 episode dan tayang setiap Sabtu dan Minggu di MBN.

4. Kolaborasi Kim Jin Man dan Kim Ji Soo dan Park Cheol

The Crown Prince Has Disappeared menjadi pertemuan antara sutradara Kim Jin Man dan penulis naskah Kim Ji Soo dan Park Cheol. Kim Jin Man sebelumnya menyutradarai The Greatest Love, Kill Me, Heal Me, dan Rebel - The Thief Who Stole the People. Sedangkan Kim Ji Soo dan Park Cheol penulis drama hits Bossam: Steal the Fate yang berhasil mencetak rating tertinggi dalam sejarah MBN.

5. Drama saeguk pertama Suho EXO

Ini menjadi pertama kali Suho EXO membintangi drama sejarah. Sepanjang 2023, Suho memamerkan kemampuan aktingnya melalui berbagai proyek termasuk pertunjukan musikal Mozart dan Sword of Aramun. Suho juga membintangi drama Behind Your Touch yang sedang tayang di JTBC dan Netflix. Dalam drama ini Suho beradu akting dengan Han Ji Min dan Lee Mi Ki.

6. Poster terbaru The Crown Prince Has Disappeared

Dilansir dari Kpoplife, The Crown Prince Has Disappeared telah meluncurkan poster baru yang menampilkan karakter utama serial ini, Putra Mahkota Lee Geon, Choi Myung Yoon, dan Pangeran Dosung. Dalam gambar tersebut, Lee Geon memperlihatkan senyuman nakal saat ia bersembunyi di balik penutup wajah Choi Myung Yoon yang berwarna aprikot, mengisyaratkan dinamika lucu antara kedua karakter tersebut. Sementara itu, Choi Myung Yoon terlihat diam-diam yang menambah kesan misteri pada karakternya. Sedangkan Pangeran Dosung memasang ekspresi licik dan menimbulkan pertanyaan tentang hubungan mereka.

7. Dibintangi Myung Se Bin dan Kim Joo Heon

Dikutip dari Kdramastars, Myung Se Bin dan Kim Joo Heon juga berpartisipasi di Missing Crown Prince. Dalam drakor ini, aktor yang membintangi Doctor Cha itu memerankan ratu bupati Min Soo Ryun, seorang bangsawan jahat yang menyembunyikan rahasia kelam. Sementara Kim Joo Heon berperan sebagai dokter kerajaan dan ayah Hong Ye Ji, Choi Sang Rok. Ia memiliki hasrat tidak henti untuk mencapai tujuan mereka.

KHUMAR MAHENDRA | YUNIA PRATIWI

