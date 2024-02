Song Yunhyeong iKON: Dulu Bermimpi Jadi Aktor, Kini Awet di iKON Hingga Debut di Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, boy group Korea Selatan, iKON merayakan ulang tahun satu anggota mereka, Song Yunhyeong iKON. Pria yang dikenal dengan panggilan Song ini tidak hanya menjadi sorotan sebagai vokalis utama dan visual center dari iKON, tetapi juga menunjukkan bakat dan keunikan di luar panggung.

Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-29 pada 8 Februari ini, saatnya untuk melihat lebih dekat siapa sebenarnya Song Yunhyeong dari kariernya bersama iKON hingga kegiatan di luar dunia musik.

Sosoknya dan Fakta Menarik

Song Yunhyeong yang kini dikenal dengan nama panggung Song merupakan visual dan salah satu vokalis utama boy group iKON yang memiliki suara kuat.

Dikutip dari Fandom, sebelum terjun ke dunia hiburan, Yunhyeong memiliki impian untuk menjadi seorang aktor. Namun, nasib membawanya ke arah yang berbeda saat ia bergabung dengan YG Entertainment pada April 2012. Meskipun awalnya berharap untuk meniti karier sebagai aktor, kemampuan belajarnya yang cepat membuatnya diarahkan untuk berlatih menjadi seorang idola.

Dalam grupnya, Yunhyeong dikenal sebagai orang yang perhatian terhadap sesama anggota, ia sering menjadi orang yang merawat kesehatan mereka. Selain itu, dia juga dikenal memiliki kepribadian yang hangat dan peduli terhadap perasaan anggota lainnya.

Meskipun sering kali menjadi sasaran lelucon dari rekan-rekannya karena reaksi lucunya, Yunhyeong selalu menunjukkan rasa sayangnya dengan tulus kepada mereka. Kemampuannya untuk menyentuh hati orang lain dengan kejujurannya dan penghargaannya yang tulus membuatnya menjadi sosok yang dicintai oleh penggemar dan rekan setimnya.

Selain berkarier di industri musik, Yunhyeong iKON juga menunjukkan bakatnya dalam bidang lain, seperti menjadi seorang YouTuber, koki, dan model. Dikenal dengan panggilan "Song Chef", dia memiliki saluran YouTube bernama "Songchelin Guide" di mana dia membagikan resep-resep masakannya yang lezat.

Tak hanya itu, Yunhyeong juga tampil dalam berbagai program variety show seperti 'Law of the Jungle in Fuji', 'Star Crews On Board', dan 'Sinsun Nolem', di mana dia dapat menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya yang menarik.

Sebagai seorang artis solo, Song telah mencurahkan dirinya untuk genre trot dan memiliki 1 lagu belum dirilis yang berjudul "kilkippappa" serta lagu solo pertamanya yang dirilis melalui album penuh ketiga iKON, yang berjudul "Fighting".

Perjalanan Panjang Bersama iKON

Penggemar iKON yang disebut iKONIC pasti mengerti bagaimana para idolanya, termasuk Yunhyeong berjuang untuk debut sebagai grup yang utuh. Menurut Kpopping, Yunhyeong dan rekan-rekan satu grupnya pertama kali muncul di layar televisi melalui program survival yang diadakan YG Entertainment, "WIN: Who Is Next" sebagai bagian dari Tim B.

Pada acara tersebut, ia menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dalam belajar dan berkembang bersama timnya. Kehadirannya dalam acara ini membuktikan bahwa dia memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk meraih impian menjadi seorang penyanyi. Sayangnya, Tim B gagal debut melalui acara tersebut.

Dengan berbagai protes dari penggemar, akhirnya Tim B mendapatkan kesempatan kedua untuk debut. Namun mereka harus kembali melalui acara survival, yakni “Mix and Match”.

Dalam acara tersebut, Tim B yang semula beranggotakan Yunhyeong, Jinhwan, B.I, Bobby, Donghyuk, dan June mendapat tiga tambahan anggota untuk debut sebagai grup 7 orang. Akhirnya iKON berhasil debut dengan formasi Tim B ditambah anggota baru, Chanwoo. Perjalanan yang panjang ini membawa Yunhyeong menjadi semakin kuat dan solid bersama anggota grupnya.

Segera Debut di Jepang

Setelah sukses dengan Jinhwan dan Bobby, Song menjadi anggota iKON ketiga yang memiliki akun untuk promosi kegiatan solonya. Dikutip dari AllKpop, ia akan segera debut di Jepang dan membentuk sub-unit bersama June untuk acara special “White Day”.

Dilansir dari akun twitter @SONG_LOVE_JP, duo vokalis iKON ini diperkirakan akan mampir ke Tokyo dan Osaka untuk pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari dan 6 bagian pada 13, 14, dan 24 Maret 2024. Melihat antusias membludak dari para penggemar, 143 Entertainment yang menaungi sub-unit ini pun memutuskan untuk menjual tiket tambahan sebab tiket yang sebelumnya telah terjual habis.

