Profil dan Perjalanan Kim Jin Hwan yang Menapaki Usia 30 di 7 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Jin Hwan salah satu anggota dari grup boy band Korea Selatan, iKON, hari ini berulang tahun ke 30. Jinhwan telah menarik perhatian banyak penggemar K-pop dengan bakatnya.

Profil Kim Jin Hwan

Dikutip dari Kpopping, Kim Jin Hwan lahir pada 7 Februari 1994 Pulau Jeju, Korea Selatan. Tetapi saat SMP, ia pindah ke Filipina selama 7 bulan, di mana ia belajar bahasa Filipina dan Inggris. Dia awalnya adalah peserta pelatihan SM Entertainment yang menjadi bagian dari SM Academy.

Pada tahun 2011, ia bergabung dengan YG Entertainment setelah mengikuti audisi dengan menampilkan seluruh keahliannya dalam menyanyi, menari, dan rap. Setelah lolos audisi, ia berpartisipasi dalam acara survival WIN: Who is Next di mana ia menjadi anggota Tim B.

Pada tahun 2014, ia adalah salah satu anggota yang dikonfirmasi menjadi bagian dari iKON, memulai debutnya pada tanggal 15 September 2015. Sejak debutnya, ia dipuji karena kemampuan panggungnya dan bahkan beberapa kali disebut sebagai penerus Taeyang dinukil dari kprofiles.com.

Dia adalah penggemar berat artis seperti SE7EN, SHINee, dan BIGBANG. Kakak perempuannya adalah penggemar berat idola dan berasal dari keluarga yang penuh dengan musisi, itulah yang menjadi inspirasinya untuk menjadi seorang penyanyi.

Sejak tahun 2019, ia menjadi pemimpin grup, meskipun sebelumnya ia terkadang mengambil posisi tersebut atas permintaan BI. Pengumuman tersebut dikonfirmasi pada tahun 2023 melalui situs web JX Entertainment, agensi solonya di Jepang, tempat ia ditugaskan.

Pada tahun 2022 dalam pembaruan profilnya dia diakui sebagai pemimpin grup. Ia juga bertanggung jawab atas manajemen panggung dan dianggap sebagai bank ide iKON.

Selain menjadi bagian dari 143 Entertainment, pada tahun 2023 ia menandatangani kontrak sebagai artis solo di JX Entertainment dan membuat fan club sendiri di Jepang dan memiliki karakter bernama JIU.

