Penampilan Solo Member iKON di Konser WORLD TOUR TAKE OFF Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Boy group asal Korea Selatan, iKON menggelar konser tur dunia mereka bertajuk 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF. Konser tur yang singgah di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada Ahad, 19 November 2023 dihadiri oleh ribuan iKONIC.

Para penggemar yang memadati Tennis Indoor Senayan antusias menunggu penampilan spesial dari idola mereka. Apalagi penampilan solo kelima member yang bikin makin semangat.

DK iKON Nyanyikan Lagu Kiss Me

Pada show solo pertama, ada DK iKON yang menyanyikan lagu Kiss Me. Penampilan tersebut mengundang teriakan pentonton yang bahagia melihat nyanyian dan tariannya yang memukau.

DK mengenakan atasan berbahan sutra warna putih dengan style-nya yang ikonik. Dengan koreografi yang andal, sorakan penonton memenuhi studio saat menyaksikan penampilan DK membawakan lagu solonya.

Member lainnya menanggapi penampilan Kim Donghyuk alias DK sambil meledeknya. Mereka heran kenapa DK kali ini semangat sekali tampil di konser iKON WORLD TOUR TAKE OFF Jakarta. Kemungkinan, mereka sedang menjaili DK karena kemarin ia berduet dengan Lyodra. Jadi, DK ingin memberikan yang terbaik untuk penampilannya kali ini.

iKON menggelar konser bertajuk 2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF JAKARTA di Tennis Indoor Senayan, Ahad, 19 November 2023. TEMPO/Intan Setiawanty.

Penampilan Solo Ju-Ne di Konser iKON Jakarta

Setelah DK tampil dengan sukses mengguncang para penggemar di Jakarta, Ju-Ne tak kalah mencuri perhatian. Namanya menjadi sasaran penonton yang mengidolakannya. Bahkan, sebelum tampil, para penonton sudah memanggil-manggil nama idola mereka dengan antusias.

Pada penampilan solonya di Jakarta, Ju-Ne menyanyikan lagu Want You Back. Tak hanya bernyanyi, dia juga memaikan alat musik gitar dengan gaya kasual. Suara dan penampilan Ju-Ne sontak menghipnotis para iKONIC yang datang ke konser tersebut.

Saat konser berlanjut dengan lagu-lagu lainnya dari kelima member, mereka beristirahat sejenak dan membicarakan soal penampilan solo kedua member iKON.

Sang penyanyinya, Ju-Ne, mengaku kaget atas antusiasme iKONIC Tanah Air. Dia tak menyangka banyak penggemarnya yang menantikan lagu tersebut dibawakan. "Aku kaget banget mereka (iKONIC) di reff terakhir bisa mengikuti dengan semangat. Aku pertama kali dengar Want You Back bareng-bareng seramai ini, karena sebelumnya enggak pernah ada yang nyanyi bareng di lagu Want You Back," ujar Ju-Ne kepada teman-temannya dan para penonton di Tennis Indoor Senayan.

Semangat Yunhyeong iKON Nyanyikan Fighting

Yunhyeong iKON juga tak mau ketinggalan menampilkan aksi panggung solonya. Dia menyanyikan lagu Fighting (Euracaca) pada konser iKON di Jakarta. Penampilannya glamor dengan setelan jas merah gemerlap dan busana formal yang stylish.

Di tengah lagu, Yunhyeong mengenakan kaca mata hitam untuk melengkapi gayanya. Dia juga berpose dengan para penari latar di akhir lagunya.

