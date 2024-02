Taylor Swift Umumkan Album Baru Usai Panen Grammy Awards, Berikut Ragam Penghargaan di 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Taylor Swift umumkan akan merilis album terbaru yang bertajuk The Tortured Poets Department. Pengumuman itu ia sampaikan melalui media sosial milik pribadinya, juga saat menerima penghargaan Best Pop Vocal Album di ajang Grammy Awards 2024 untuk albumnya Midnights.

Dalam pidato kemenangannya, ia sekaligus umumkan album terbaru yang berjudul The Tortured Poets Department yang akan dirilis pada 19 April 2024. Taylor Swift juga berterima kasih kepada para penggemar dengan memberikan kejutan dengan mengumumkan jadwal perilisan album terbarunya mendatang.

Album Anyar

“Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar dengan mengatakan sebuah rahasia yang saya simpan selama dua tahun ini, yaitu album terbaru ku akan keluar 19 April yang berjudul The Tortured Poets Department," ujar Taylor Swift di atas panggung Grammy Awards ke-66 pada Minggu Malam, 4 Februari 2024 waktu Los Angeles, California.

"Aku akan pergi dan memasang sampulnya sekarang di belakang panggung. Terima kasih, aku mencintaimu! Terima kasih!" tambahnya lagi sebagai penutup pidato singkatnya.

Benar saja, tidak lama setelah Taylor Swift menerima piala tersebut, dia segera mengunggah sampul untuk album barunya yang bernuansa hitam putih Taylor Swift yang tengah berbaring di Instagram dengan keterangan, "All’s fair in love and poetry (Semuanya adil dalam cinta dan puisi)."

Dia juga mengunggah foto catatan tulisan tangan yang berbunyi, “And so I enter into evidence / My tarnished coat of arms / My muses, acquired like bruises / My talismans and charms / The tick, tick, tick of love bombs / My veins of pitch black ink / All’s fair in love and poetry,” dan menutup puisi (atau liriknya) dengan, “Sincerely, The Chairman of the Tortured Poets Department.”

The Tortured Poets Department akan menjadi album Taylor Swift yang ke-11 setelah merilis Midnights pada 2022. Setelah Midnights, ia kembali merilis ulang dua album lamanya yang berjudul Speak Now (Taylor’s Version) dan 1989 (Taylor’s Version) yang sama-sama dirilis pada 2023.

Sebelumnya Taylor Swift sudah memiliki 10 full album, yakni:

1. Album debut Taylor Swift (2006)

2. Fearless (2008)

3. Speak Now (2010)

4. Red (2012)

5. 1989 (2014)

6. Reputation (2017)

7. Lover (2019)

8. Folklore (2020)

9. Evermore (2020)

10. Midnights (2022)



Kilas Balik Penghargaan yang diraih Taylor Swift di 2023

1. Taylor Swift pernah menyabet rekor dari Spotify karena kesuksesannya mencapai angka 100 juta pendengar dalam platform musik tersebut. Rekor tersebut diumumkan pertama kali pada akun Twitter resmi Spotify yang menyebut bahwa Taylor Swift menjadi penyanyi wanita pertama yang berhasil mencapai 100 juta pendengar bulanan. Sebelumnya, rekor pendengar bulanan terbanyak dipegang oleh The Weeknd yang memiliki pendengar bulanan hingga dapat mencapai angka 110 juta.

2. Megabintang pop berusia 33 tahun, Taylor Swift, dinobatkan sebagai Person of The Year 2023 versi Majalah TIME. Penyanyi dengan konser fenomenalnya menghasilkan status miliarder tahun ini berhasil menyingkirkan delapan nama besar dalam penghargaan bergengsi tersebut, antara lain Vladimir Putin, Barbie, Raja Charles III, dan Sam Altman.

3. Taylor Swift menjadi artis perempuan yang meraih kemenangan terbanyak di Billboard Music Awards 2023. Total ada 10 penghargaan yang berhasil diraih Taylor Swift dalam acara yang digelar pada Minggu, 19 November 2023 di Los Angeles, Amerika Serikat.

4. Taylor Swift dominan memenangkan berbagai kategori nominasi MTV Video Music Awards 2023 atau MTV VMA pada Selasa malam, 12 September 2023 di Prudential Center, New Jersey, Amerika Serikat. Taylor Swift menjadi musisi yang meraih kemenangan terbanyak dalam satu malam di sepanjang sejarah MTV Video Music Awards.

MYESHA FATINA RACHMAN I PUTRI SAFIRA PITALOKA I MARVELA I INTAN SETIAWANTY I RENO EZA MAHENDRA

