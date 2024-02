10 Busana Terbaik di Grammy Awards 2024, Taylor Swift hingga Halle Bailey

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Perlehatan Grammy Awards 2024 telah berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada Ahad malam, 4 Februari 2024 atau Senin pagi, 5 Februari waktu Indonesia. Acara penghargaan musik bergengsi ini tentunya jadi momen yang ditunggu publik karena tamu undangan, khususnya para musisi datang dengan penampilan terbaik.

Momen karpet merah Grammy 2024 pun jadi ajang adu gaya busana jajaran pesohor Hollywood di industri musik. Ada yang tampil glamor, ada pula yang bergaya klasik dengan ciri khas tersendiri. Lantas, bagaimana penampilan ikonik mereka di momen spesial ini? Berikut 10 busana terbaik selebritas di Grammy ke-66 yang terlah dirangkum Tempo.

1. Taylor Swift

Dinominasikan untuk enam penghargaan, Taylor Swift mengenakan gaun berwarna putih dari rumah mode Schiaparelli. Gaun klasik Hollywood dengan belahan setinggi paha itu disandingkan dengan heels hitam Giuseppe Zanotti, sarung tangan opera hitam, dan jam tangan antik Lorraine Schwartz yang dibuat khusus dengan diubah menjadi kalung.

Tak ketinggalan, pemenang Grammy ini tetap tampil dengan riasan ikonik lipstik berwarna merah tua yang jadi andalannya. serta menarik hati para penggemar dengan lebih banyak lagi telur Paskah "Reputation". Untuk menyempurnakan gaun indahnya, rambut bergelombang Taylor Swift tampak sederhana digerai di satu sisi.

2. Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo berpose saat menghadiri acara Grammy Awards ke-66 di Los Angeles, California, 5 Februari 2024. Olivia Rodrigo mengenakan balutan gaun Versace putih vintage dengan manik-manik halus, tali beraksen cincin, dan ujung yang menyentuh lantai. REUTERS/Mario Anzuoni

Olivia Rodrigo juga mengadopsi kemewahan vintage Hollywood dalam balutan gaun putih panjang dengan strap yang bertabur hiasan berkilauan. Busana tersebut merupakan arsip karya ternama Versace dari koleksi musim semi 1995. Awalnya, gaun slim fit itu dikenakan oleh supermodel Linda Evangelista.

Selalu menjadi perbincangan, Rodrigo secara konsisten tampil dengan gaya vintage terbaiknya. Ya, belakangan gaya tersebut jadi salah satu yang paling disukai oleh para penggemar Gen Z-nya di media sosial. Penampilannya di Grammy kali ini terkesan lebih dewasa, yakni riasan klasik bold makeup dengan pulasan bibir berwarna merah gelap.

3. Dua Lipa

Dua Lipa tampil glamor dalam balutan gaun perak yang didesain khusus dari Courreges, dilengkapi kalung Tiffany & Co. Gaun lengan panjang yang menjuntai itu menyerupai kostum armor Joan of Arc yang ikonik. Belahan V-neck busananya memberikan aksen modis yang selalu melekat pada penampilannya sebagai penyanyi.

"Saya merasa sangat kuat dengan gaun ini. Saya merasa sangat Joan of Arc," ujar nominator sekaligus penampil Dua Lipa di karpet merah Grammy 2024. Pelantun lagu Houdini ini juga mencuri perhatian dengan kalung berbentuk dua ikan koi yang sedang berciuman karena dilengkapi lebih dari 23 karat batu safir oranye.

4. John Legend

Pasangan selebritas John Legend dan Chrissy Teigen menikmati kencan malam mereka dengan tampil serasi mengenakan pakaian yang sama romantisnya. John Legend tampak formal dan modis dengan setelan jas berbahan sutra yang memiliki potongan V-neck dan berdasi. Sementara itu, Chrissy mengenakan gaun mini hitam dengan aksen mawar merah muda besar di bagian bawah busananya.

5. Victoria Monet

Victoria Monet berpose dengan trofi penghargaan Best R&B Album dan Best New Artist dalam Grammy Awards Tahunan ke-66 di Los Angeles, California, AS, 4 Februari 2024. REUTERS/David Swanson

Tak hanya pasangan suami istri atau kekasih saja yang bisa tampil kompak, gaya ibu dan anak di karpet merah Grammy 2024 ini tampaknya lebih ikonik. Victoria Monet tampil kembar dengan putrinya Hazel. Putrinya secara resmi jadi tamu Grammy dengan busana terbaik di usianya yang baru dua tahun. Keduanya mengenakan gaun berwarna cokelat keemasan berbahan satin yang berkilau dari Versace. Victoria Monet memilih gaun strapless dengan bodice di Grammy Awards ke-66.

6. Miley Cyrus

Miley Cyrus mengenakan rancangan khusus Maison Margiela dan tatanan rambut ikonik yang hampir menyerupai gaya dua ibu baptisnya, Dolly Parton dan Cher. Ia tampil percaya diri dibalut gaun logam emas yang nyaris tak terlihat dan terdiri dari ratusan peniti yang diciptakan oleh John Galliano. Tampilan ini terinspirasi dari model serupa dari koleksi Fall Winter 1996. Membawa pulang piala Grammy pertamanya selama berkarier sebagai musisi, Miley menghadirkan kembali gaya busana era 90-an dan awal 2000-an yang sempat populer pada masanya.

7. Tyla

Tyla memenangkan Grammy pertamanya di usia 22 tahun kategori Best African Music Performance dalam balutan busana khusus Versace. Selain berprestasi, gayanya pun tak kalah modis. Ia tampil anggun dibalut gaun hijau pastel asimetris yang mirip dengan gaun serupa dari koleksi rumah mode Versace di 2004. Masih mengangkat tren busana Y2K, detail gaun yang memilit tubuhnya dengan memamerkan pinggul, paha atas, dan pusarnya merupakan tren awal tahun yang tak terduga kembali hadir di Grammy 2024.

8. Ice Spice

Ice Spice membawa energi yang kental bernuansa era 2000-an yang menyenangkan. Ia memilih setelan denim Baby Phat dengan aksen bulu-bulu, rok duyung dengan belahan tinggi sepaha yang potongannya tampak tidak rapi, dan dilengkapi ikat pinggang besar berwarna emas. Gayanya yang khas Y2K ini jadi perbincangan pecinta fashion karena walau masih berusia 24 tahun, ia bergaya vintage dengan pemilihan busananya ini.

9. Janelle Monae

Nominator Janelle Monae mengatakan bahwa ia merasa "klasik, abadi, dan futuristik" dalam balutan gaun bustier hitam dari Giorgio Armani Prive di karpet merah Grammy ke-66. Gaun strapless yang glamor itu dibuat khusus untuknya karena memiliki potongan garis leher dalam yang disulam dengan payet dan hiasan manik-manik perak. Janelle menyempurnakan kilau busananya dengan kalung Yeprem kulit berwanra hitam dan anting-anting dari David Yurman.

10. Halle Bailey

SZA, Taylor Swift, dan Halle Bailey menghadiri Grammy Awards 2024 di Los Angeles, California, 4 Februari 2024. Foto: Instagram/@recordingacademy

Ibu baru, Halle Bailey memeriahkan karpet merah dengan gaun tipis potongan V-neck panjang yang berkilau. Duta global baru untuk Pandora ini mengenakan kalung dan anting-anting khusus dari merek yang berkolaborasi dengan Grete Henriette, serta cincin Pandora tambahan yang membuatnya makin bersinar.

Dari jajaran 10 busana terbaik di atas, gaya siapa yang jadi favorit?

