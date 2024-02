Satu Dekade K-Pop ON! Hadirkan Spotify Singles dari ENHYPEN hingga STAYC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Genre K-Pop semakin mendunia, terbukti dengan peningkatan jumlah pendengar K-Pop ON! Playlist global K-Pop itu kini sudah menghibur penggemar Spotify selama satu dekade. Sebagai perayaan Spotify Singles hadir bersama ENHYPEN, Shownu X Hyungwon (MONSTA X), dan STAYC.

K-Pop ON! Spotify Singles bertema My First K-Pop Crush menghadirkan beberapa cover lagu dari artis senior yang pertama kali menginspirasi mereka dalam bermusik. Tidak hanya mengenang masa awal mendengarkan artis favorit, tapi juga mengajak penggemar K-Pop untuk merayakan semangat bersama lewat genre.

Spotify Singles

Spotify Singles akan rilis secara eksklusif di Spotify setiap dua minggu sekali. Mulai dari ENHYPEN tanggal 16 Februari, Shownu X Hyungwon tanggal 29 Februari 2024, dan terakhir STAYC pada tanggal 15 Maret 2024.

Selain itu, pendengar juga bisa menantikan beberapa konten bonus eksklusif K-Pop ON! Video Podcast dan channel YouTube. Konten tersebut mengajak penggemar K-Pop untuk melihat kisah para artis First K-Pop Crushes, arti di balik pilihan lagu mereka, dan bagaimana artis asli dari lagu-lagu tersebut menginspirasi cerita mereka pada K-Pop.

Jungjoo Park, Head of Music Korea, Spotify, mengapresiasi kolaborasi dengan ENHYPEN, Shownu x Hyungwon, dan STAYC dalam K-Pop ON! Spotify Singles. "K-Pop ON! First Crush juga merupakan ekspresi bagaimana K-Pop menyentuh hidup kita, membawa kebaikan, dan menyatukan pendengar terlepas dari lokasi mereka atau bahasa yang mereka gunakan,” ujar Jungjoo, dalam keterangan pers, Selasa, 6 Januari 2024.

Merayakan satu dekade K-Pop ON!

K-Pop ON! diluncurkan pertama kali pada tahun 2014. Sejak itu, sudah di “simpan” oleh 5.3 juta pengguna Spotify secara global. Bahkan mendapatkan miliaran pendengar untuk artis Korea. Hal ini tent membantu mendorong genre ini diluar batas regional, bahasa dan kultur.

Sejak 2015, jumlah pendengar tahunan dari playlist tersebut mendapatkan peningkatan sebesar 5647 persen. Selain itu, K-Pop ON! juga telah menjadi tempat yang penting untuk artis, agar musik mereka dapat ditemukan dan mencapai pendengar global.

Spotify memperluas K-Pop ON! dengan meluncurkan Video Podcast dan channel Youtube pada tahun 2023. Kontennya termasuk game-show, wawancara, liputan di balik layar eksklusif dan lebih banyak lagi.

K-Pop Streams mulai terjadi peningkatan pada tahun 2018. Mulai di Amerika Serikat meningkat sebesar 182 persen, di Amerika Serikat, di Asia Tenggara 423 persen, dan 362 persen secara global. Pasar penggemar K-Pop di Spotify sekarang terdiri dari Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Jepang, Meksiko, Thailand, India, Brazil, Malaysia dan Kanada.

