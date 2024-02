Grup dan Solois K-Pop yang Mengumumkan Fandom pada 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir tahun 2023, beberapa idola K-Pop, grup maupun solois telah debut, kemudian meluncurkan nama penggemarnya atau fandom pada 2024. Fandom merupakan kumpulan orang atau komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap grup penyanyi, film, drama, film, bintangnya. Nama fandom merupakan unsur penting dalam entertainment khususnya Korea Selatan.

Fandom 2024

1. ALL(H)OURS

ALL(H)OURS grup Korea Selatan yang debut pada 10 Januari 2024. Dikutip dari Antara, ALL(H)OURS dalam debutnya merilis album mini All Ours. Grup naungan Eden Entertaiment telah mengumumkan nama fandom, Min(ut)e.

Dikutip dari All Kpop, pada 28 November 2023, ALL(H)OURS mengumumkan tujuh anggotanya. Setiap anggota grup memberikan pesona unik yang bisa memikat publik secara global.

2. ChungHa

Mantan anggota IOI, ChungHa menjadi solois yang sejak Oktober 2023. Ia bergabung bersama agensi More Vision milik penyanyi Jay Park. Dikutip dari PinkVilla, sejak bergabung dengan More Vision, nama penggemar atau fandom ChunHa menjadi Haart.

Agensi sebelumnya tidak memberikan nama fandom dan akun sosial instagram ChungHa yang memeiliki banyak followers tersebut. Nama fandom dia diuumumkan pada 8 Januari 2024. Dikutip dari KoreaBoo, Chungha bergabung dengan agensi Jay Park, More Vision setelah meninggalkan MNH Entertainment pada April 2023.

3. VCHA

Dikutip dari KProfiles, VCHA, grup naungan JYP Entertainment. Grup ini telah merilis single pra-debut SeVit (NEW LIGHT) pada 22 September 2023 dan Ready for the World pada 1 Desember 2023. Mereka akan debut pada 26 Januari 2024. Grup yang dibuat dari A2K (America2Korea), acara survival proyek ini berisi enam anggota. VCHA mengumumkan nama Fandomnya, VLIGHT, pada 26 Januari 2024.

4. Young Posse

Grup Young Posse mengumumkan nama fandom pada 25 Januari 2024 dengan nama Teleposse. Debut grup ini dengan albumnya Macaroni Cheese pada 18 Oktober 2023.

