Profil Annie Lennox, Artis yang Menyerukan Gencatan Senjata Gaza di Grammy Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Skotlandia Annie Lennox mengakhiri penampilannya di Grammy Awards 2024 dengan permohonan perdamaian di Gaza. Sambil mengangkat kepalan tangan ke atas, ia mendukung gencatan senjata. Gerakan Artis untuk Gencatan Senjata dimulai pada bulan-bulan menjelang penghujung tahun lalu.

Waktu itu, musisi, aktor, aktris, pembuat film, dan seniman terkemuka lainnya ikut menandatangani pesan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mereka menuntut diakhirinya serangan Israel dan berfokus yang lebih besar terhadap bantuan kemanusiaan.

Profil Annie Lennox

Baca Juga: Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

Annie Lennox lahir di Aberdeen, Skotlandia, pada 25 Desember 1954 . Ia berkarier solo yang menghasilkan banyak lagu hit dan memberinya banyak penghargaan dan pujian, dikutip dari IMDb. Annie Lennox menunjukkan bakat musik sejak usia muda. Orang tuanya memperhatikan dia sudah berminat bermain piano mainan pada usia tiga tahun.

Dia pernah belajar seruling pada usia 11 tahun. Ketika berusia 17 tahun dia pergi ke London. Dia belajar seruling klasik, piano, dan harpsichord di Royal Academy of Music. Dikutip dari Britannica, pada pertengahan tahun 1970-an, saat bekerja di restoran vegetarian di Hampstead, Lennox bertemu gitaris Dave Stewart. Keduanya mulai berkolaborasi sebagai duo musik. Pada 1977 mereka membentuk grup bernama Catch, yang kemudian berganti menjadi Tourists. Grup itu menampilkan Lennox, Stewart, Peet Coombes, Jim Toomey, dan Eddie Chin.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

The Tourists merilis tiga album sebelum bubar saat tur di Australia pada 1980. Segera setelah itu Lennox dan Stewart membentuk duo baru bernama Eurythmics. Pada 1983, hit terbesar Eurythmics: Sweet Dreams (Are Made of This), judul lagu dari album studio kedua mereka. Lagu ini mencapai nomor dua di tangga lagu Inggris, dan mencapai nomor satu di tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat.

Lennox dan Stewart memutuskan untuk mengambil cuti dari kemitraan mereka pada awal 1990-an. Dia akhirnya merilis album solo debutnya, Diva (1992), yang mendapat pujian. Rilisan album studio solo Lennox berikutnya, Medusa (1995). Dia cuti beberapa tahun dari usaha musiknya. Pada 2004 Lennox memenangkan Academy Award untuk lagunya Into the West.

NOVITA ANDRIAN | IDA ROSDALINA

Pilihan Editor: Annie Lennox Serukan Gencatan Senjata Gaza di Ajang Grammy