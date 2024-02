Deretan Serial dan Film yang Dibintangi Carl Weathers

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor senior Carl Weathers meninggal pada 1 Februari 2024. Ia meninggal dalam usia 76 tahun.

"Kami turut berduka cita atas kepergian Carl Weathers… Ia meninggal dengan tenang dalam tidurnya pada 1 Februari 2024,... Carl adalah orang luar biasa yang telah menjalani hidup luar biasa. Kontribusinya dalam perfilman, televisi, seni, dan olahraga telah meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dan disadari oleh seluruh dunia bahkan lintas generasi. Ia adalah seorang saudara laki-laki tercinta, seorang ayah, kakek, rekan, dan teman.” pernyataan keluarganya.

Film dan Serial Dibintangi Carl Weathers

Sepanjang 50 tahun kariernya, Carl Weathers telah membintangi puluhan film dan serial. Salah satu film waralaba ternama, Rocky. Ia berperan sebagai Apollo Creed yang menjadi lawan main Sylvester Stallon (Rocky Balboa). Berikut film dan serial ternama yang dibintangi oleh Carl Weathers.

1. The Mandalorian (2019)

The Mandalorian salah satu serial Star Wars di Disney+ Hotstar. Carl Weathers berperan sebagai Greef Karga yang merupakan Kepala Bounty Hunters Guild. Serial tersebut telah memiliki tiga season sejauh ini.

2. Toy Story 4 (2019)

Carl Weathers menjadi pengisi suara tokoh Combat Carl setelah tokoh tersebut muncul dalam film spesial televisi durasi pendek Toy Stoy of Terror.

3. Arrested Development (2003)

Dalam sitkom ini Carl Weathers berperan sebagai pelatih seni peran yang berusaha untuk memberikan kiat berhemat uang, makan prasmanan, hingga perjalanan. Ia tampil dalam empat episode dalam empat season yang telah ditayangkan. Serial ini memenangkan penghargaan Emmy.

4. Happy Gilmore (1996)

Carl Weathers dalam film ini berperan sebagai Derick ‘Chubbs’ Peterson. Lawan main dia dalam film ini, Adam Sandler. Carl Weathers dan Adam Sandler membuat komedi yang dikenang oleh banyak orang di dunia sampai saat ini.

5. In The Heat of The Night (1988-1995)

Serial In The Heat of The Night, ia berperan sebagai Police Chief Hampton Forbes. Serial ini telah tayang sebanyak 24 episode sepanjang 1988 sampai 1995. Lawan main Carl Weather dalam serial ini, Carrol O’Connor dan Howard Rollins.

6. Action Jackson (1988)

Carl Weathers berperan sebagai Sgt. Jericho Jackson. Film ini telah mendapat nominasi NAACP Image Award. Film ini telah tayang pada 1988.

7. Predator (1987)

Carl Weathers sebagai Al Dillon lawan main Arnold Schwarzenegger yang berperan sebagai Mayor Alan Dutch Schaefer. Film ini salah satu yang populer sejak tahun 80’an sampai saat ini ia tetap menjadi ikon dalam film tersebut.

