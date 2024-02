Film No Way Up: Sinopsis dan Para Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film No Way Up (2024) dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia, pada 4 Februari 2024. Film yang bergenre thriller survival atau bertahan hidup ini disutradarai oleh Claudio Fäh dan ditulis Andy Mayson.

Sinopsis No Way Up

Film ini menceritakan para penumpang pesawat mengalami kecelakan di Samudra Pasifik dan berjuang bertahan hidup di bawah laut. Dikutip IMDb, cerita dimulai adegan yang dramatis pesawat yang terbang menuju ke Los Angeles. Pesawat yang ditumpangi oleh penumpangnya antara lain Ava (Sophie Mcintosh), Kyle (Will Attenborough), Jade (Jeremias Amoore), Brandon (Colm Meaney), Danilo (Manuel Pasific).

Sebelumnya pesawat penumpang tersebut melewati badai sehingga mengalami turbulensi hebat. Pesawat jatuh ke laut, sebagian penumpang yang selamat, harus menghadapi situasi terjebak. Film ini berfokus tokoh Ava, perempuan yang dalam perjalanan menemui anaknya yang sedang sakit.

No Way Up tidak hanya menggambarkan perjuangan fisik para penumpang, tapi juga perjuangan mental dan emosional. Setiap karakter membawa masing-masing kisah unik mampu memperkaya cerita film secara keseluruhan. Film ini membawa penonton masuk dan merasakan bagaimana perjuangan mereka untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi ekstrem.

Layaknya film thriller survival, No Way Up dikemas dengan soundtrack dan backsound yang membuat alur cerita semakin tegang dengan beberapa adegan yang membuat efek kejut atau jumpscare.

Film survival tentang penyintas dari kecelakaan pesawat. Film ini terasa menegangkan, karena para penyintas yang tenggelam di tengah laut dengan kondisi airlock atau tersisa sedikit ruang udara di dalam pesawatnya. Adapun adegan menegangkan ancaman dari hiu buas. Dibutuhkan peralatan khusus untuk bisa naik ke permukaan air laut.

Film No Way Up mengemas visualisasi yang mengerikan sewaktu insiden mengenaskan harus terjadi. Proses penggambaran proses para penyintas untuk bertahan hidup latar tempat dalam pesawat di bawah laut dengan ruangan yang sempit dan gelap.

Tentang Now Way Up

- Genre: Action, Adventure, Drama, Thriller, Survival

- Durasi: 1 jam 30 menit

- Sutradara: Claudio Fäh

- Penulis skenario: Andy Mayson

- Produser: David Brierly

Pemeran Film No Way Up

1. Sophie Mcintosh

2. Phyllis Logan

3. Colm Meaney

4. Will Attenborough

5. James Carrol Jordan

6. Manuel Pasific

7. Jeremias Amoore

8. Grace Nettle

