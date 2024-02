Menang Grammy, Taylor Swift Umumkan Album Baru The Tortured Poets Department

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift memenangkan Grammy Awards 2024 kategori Album Vokal Pop Terbaik atau Best Pop Vocal Album untuk Midnights. Dalam pidato kemenangannya, dia sekaligus mengumumkan album terbaru berjudul The Tortured Poets Department, yang akan dirilis pada 19 April 2024.

"Ini Grammy saya yang ke-13, yang merupakan angka keberuntungan saya. Saya tidak tahu apakah saya pernah mengatakan hal itu kepada kalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Recording Academy yang telah memberikan suaranya dengan cara ini," kata Taylor Swift di atas panggung Grammy Awards ke-66 pada Minggu malam, 4 Februari 2024 waktu Los Angeles, California.

Taylor Swift Rahasiakan Album Baru Selama 2 Tahun

Taylor Swift juga berterima kasih kepada para penggemar dengan memberikan kejutan dengan mengumumkan jadwal perilisan album terbarunya mendatang. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dengan memberitahu kalian sebuah rahasia yang saya sembunyikan dari kalian selama dua tahun terakhir, yaitu album baru saya yang keluar pada 19 April. Judulnya '‘The Tortured Poets Department'," kata Taylor Swift. "Aku akan pergi dan memasang sampulnya sekarang di belakang panggung. Terima kasih, aku mencintaimu! Terima kasih!"

Benar saja, tidak lama setelah Taylor Swift menerima piala tersebut, dia segera mengunggah sampul album barunya di Instagram dengan keterangan, "All’s fair in love and poetry (Semuanya adil dalam cinta dan puisi)."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga mengunggah foto catatan tulisan tangan yang berbunyi, “And so I enter into evidence / My tarnished coat of arms / My muses, acquired like bruises / My talismans and charms / The tick, tick, tick of love bombs / My veins of pitch black ink / All’s fair in love and poetry,” dan menutup puisi (atau liriknya) dengan, “Sincerely, The Chairman of the Tortured Poets Department.”

Taylor Swift Raih 6 Nominasi Grammy Awards 2024

Taylor Swift meraih 6 nominasi Grammy Awards tahun ini berkat album Midnights, yakni Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance, dan Best Pop Duo/Group Performance. Dirilis pada Oktober 2022, Midnights menandai album studio asli Taylor Swift yang ke-10 dan menghasilkan hits besar di Billboard Hot 100 dengan Anti-Hero yang mencapai No. 1, serta Lavender Haze dan Karma, yang keduanya mencapai No. 2 pada grafik.

Pilihan Editor: Raih 6 Nominasi, Ini Alasan Taylor Swift Tidak Tampil di Grammy Awards 2024