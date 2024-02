Raih 6 Nominasi, Ini Alasan Taylor Swift Tidak Tampil di Grammy Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift tidak akan tampil di panggung Grammy Awards 2024. Meski demikian, penyanyi yang meraih 6 nominasi ini tetap akan datang ke acara penghargaan musik tahunan bergengsi tersebut di Los Angeles pada Minggu, 4 Januari 2024.

Dalam ajang Grammy Awards ke-66 tahun ini, Taylor Swift mendapat nominasi untuk Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best Pop Vocal Album, Best Pop Solo Performance, dan Best Pop Duo/Group Performance. Taylor Swift sedang menggelar konser di Argentina ketika nominasi Grammy Awards 2024 diumumkan pada November lalu.



Taylor Swift Pecahkan Rekor Grammy Baca Juga: Isi Goodie Bag Grammy Awards 2024 yang Mencapai Rp 567 Juta

Penyanyi 34 tahun itu meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada para penggemar karena telah membantunya memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh beberapa tokoh terkemuka di industri musik, termasuk dirinya sendiri. Secara keseluruhan Taylor Swift telah masuk nominasi Grammy sebanyak 52 kali.

“Cara kalian mendukung album saya, Midnights, album ini baru saja mendapat nominasi enam Grammy,” katanya sambil mengacungkan 6 jari dan berhenti bergerak sambil duduk di depan pianonya. "Kalian yang terbaik."



Alasan Taylor Swift Tidak Tampil di Grammy Awards 2024 Baca Juga: Travis Kelce Nyatakan Cinta ke Taylor Swift di Lapangan usai Kansas City Chiefs Menang

Taylor Swift akan menghadiri Grammy Awards 2024 meskipun tidak akan tampil. Hal tersebut karena Taylor Swift akan melanjutkan Eras Tour, konser dunianya pada Rabu, 7 Februari 2024 di Tokyo. Tidak ada cukup waktu baginya untuk tampil di panggung Grammy Awards 2024, dan kemudian melanjutkan tur dunianya di negara lain.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai informasi, Tokyo berjarak 17 jam lebih cepat dari Los Angeles, dan berjarak sekitar 10 jam 50 menit penerbangan.

Penyanyi itu akan segera kembali keWest Coast setelah konser di Tokyo untuk menghadiri Super Bowl di mana kekasihnya Travis Kelce dari Kansas City Chiefs, akan bermain pada pertandingan Minggu, 11 Februari 2024 melawan San Francisco 49ers di Las Vegas.

Taylor Swift akan kembali ke Las Vegas tepat waktu untuk pertandingan tersebut, meskipun ia akan mengadakan konser di Tokyo pada Sabtu, 10 Februari 2024. “Ini adalah penerbangan yang brutal, tapi dia akan langsung naik pesawat setelah konser,” kata seorang sumber.

ENTERTAINMENT TONIGHT | WION

Pilihan Editor: Mengenal SZA, Penyanyi dengan Nominasi Terbanyak di Grammy Awards 2024