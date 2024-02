7 Lagu Terbaik Lana Del Rey Versi Rolling Stone

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada acara Billboard dan NMPA Songwriter Awards di Los Angeles pada Rabu malam, 31 Januari 2024, Lana Del Rey mengungkapkan proyek musik terbarunya berjudul Lasso. Proyek ini mengeksplorasi genre musik country.

Album ini akan menjadi karya keempatnya dalam tiga setengah tahun belakangan juga album studio kesepuluh yang dijadwalkan rilis pada September. Lana Del Rey menyampaikan, proyek ini merupakan kelanjutan dari album sebelumnya, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd yang mencapai peringkat nomor 3 di tangga lagu Billboard 200 pada 2023..

Berikut agu terbaik Lana Del Rey menurut Rolling Stone.

1. Video Games (2011)

Lagu yang memulai segalanya, yakni Video Games. Single debut Lana Del Rey di bawah nama barunya yang mengubah paradigma musik pop, dan mengubah penyanyi ini menjadi fenomena misterius dan viral.

Dengan suara vintage yang disertai lirik kontemporer, lagu ini menggambarkan rindu yang mendalam terhadap kebiasaan dalam sebuah hubungan. Video musik yang dibuat sendiri oleh Del Rey memberikan sentuhan visual yang memukau.

2, The Greatest (2019)

Sebagai puncak album Norman F****ng Rockwell!, The Greatest menjadi ekspresi tentang budaya pop. Dengan melodi dan lirik yang mendalam, Del Rey merindukan Los Angeles dan New York yang menciptakan kisah abadi. Setiap baris lirik menjadi kutipan sarat makna, terutama ketika dia menggambarkan budaya sebagai lit.

3. West Coast (2014)

Ambisi dan romansa bertarung dalam West Coast, salah satu lagu paling unik dan tidak biasa dari Del Rey. Dengan dua bagian yang berbeda dalam struktur musiknya, lagu ini menampilkan permainan tegang dan santai, menciptakan tarian hipnotis ketegangan dan pelepasan.

4. Norman F****ng Rockwell (2019)

Lagu pembuka album 2019 dengan judul yang sama, Norman F****ng Rockwell membawa pendengar ke dalam pengakuan pahit tentang hubungan yang buruk. Dengan lirik tajam dan referensi Joni Mitchell, lagu ini menegaskan bahwa Lana Del Rey adalah salah satu penulis lirik terbaik dalam musik pop.

5. Off to the Races (2012)

Cinta Lana Del Rey terhadap sastra terpancar jelas dalam lagu ini, yang menggambarkan dirinya sebagai Lolita yang menjadi kuat karena kehidupan dan old man-nya. Dengan sentuhan rap dan hentakan yang terselip di balik garis bass, lagu ini menciptakan nada yang menghantui.

6. Ride (2012)

Ride menghadirkan sebuah balada megah yang mengingatkan pada epiknya Video Games. Lagu ini bukan hanya tentang narasi kabur ke kota kecil ala Amerika yang bertemu Lolita, tetapi juga menyentuh momen lirik langsung yang penuh makna.

7. High by the Beach (2015)

Dengan suara gauzy dan estetika West Coast, High by the Beach menghadirkan bentuk eskapisme favorit Lana Del Rey. Di sini, dia menggabungkan beat yang terinspirasi trap dengan nada pahit, menyampaikan perpisahan yang dingin dan membebaskan diri dari masa lalu seperti asap yang terbang.

