Lana Del Rey Garap Proyek Musik Terbaru, Lasso

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Amerika Lana Del Rey sedang menggarap proyek musik baru bersama Jack Antonoff dan produser Luke Laird, seperti diberitakan NME pada Senin, 29 Januari 2024, waktu setempat, dikutip dari Antara.



Lana Del Rey juga mengumumkan proyek musik terbarunya berjudul Lasso yang akan melibatkan sentuhan musik country. Pengumuman ini disampaikannya di acara Billboard dan NMPA Songwriter Awards di Los Angeles pada Rabu malam, 31 Januari 2024.

Lasso akan menjadi album keempat Del Rey dalam tiga setengah tahun belakangan sekaligus menjadi album studio kesepuluh Del Rey yang dijadwalkan rilis pada September. Proyek ini menyusul kesuksesan album sebelumnya, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, yang mencapai puncak Nomor 3 di Billboard 200 pada 2023.

Jack Antonoff yang telah memenangkan delapan Grammy terlibat dalam proyek ini dan memiliki enam peluang lainnya di Grammy ke-66. Lana Del Rey memuji Antonoff, menggambarkannya sebagai one in a millio yang telah membawa keberuntungan ke dalam kolaborasi musikal mereka.

Profil Lana Del Rey

Baca Juga: Isi Goodie Bag Grammy Awards 2024 yang Mencapai Rp 567 Juta

Lana Del Rey yang sebenarnya bernama Elizabeth Woolridge Grant penyanyi dan penulis lagu Amerika yang dikenal dengan gaya musik pop yang bergaya retro tahun 60-an. Ia lahir di New York City, pada 21 Juni 1985.

Dikutip dari Biography.com, Del Rey dibesarkan di Lake Placid, New York, dalam keluarga keturunan Inggris dan Skotlandia Sebelum mengambil nama Lana Del Rey, ia merilis single Kill Kill pada 2009 dengan nama panggung Lizzy Grant. Pada 2011, Del Rey mengubah citra menjadi karakter femme fatale dan merilis album mini dengan lagu-lagu seperti Video Games dan Blue Jeans.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lana Del Rey memulai karier musiknya dengan lagu-lagu yang menggambarkan kualitas sinematik yang bersifat retro. Setelah kesuksesan viral dengan lagu Video Games pada 2011, ia menandatangani kontrak dengan Interscope dan Polydor.

Album studio debutnya, Born to Die (2012) menjadi sukses besar dengan lagu Summertime Sadness yang mendapat perhatian positif. Album-album berikutnya, seperti Ultraviolence (2014) dan Lust for Life (2017), juga meraih kesuksesan dan memunculkan hits seperti Love.

Dikutip dari IMDB, Lana Del Rey juga aktif berkolaborasi dalam beberapa proyek, termasuk menyumbangkan lagu untuk berbagai soundtrack film, seperti The Great Gatsby (2013) dan Maleficent (2014). Kolaborasinya dengan The Weeknd dalam lagu Lust for Life (2017) juga mendapat apresiasi.

Penghargaan Lana Del Rey

Meskipun perjalanan kariernya tak luput dari kontroversi, Lana Del Rey meraih sejumlah penghargaan. Adapun di antaranya, ia memenangkan Brit Award untuk International Female Solo Artist pada 2013 dan ECHO Awards untuk Best International Newcomer dan Best International Pop-Rock Artist pada 2013. Lagu Summertime Sadness dalam versi remix Cedric Gervais juga membawa pulang Grammy Award untuk Best Remixed Recording, Non-Classical pada 2013. Lana Del Rey telah mencitrakan diri sebagai salah satu ikon pop kontemporer.

Pilihan Editor: Coachella 2024 Dimeriahkan Lana Del Rey, Doja Cat, LE SSERAFIM, hingga Yoasobi