Tak Cuma Meraih Nominasi, Miley Cyrus Juga Bakal Tampil di Grammy Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus akan tampil dalam Grammy Awards 2024, yang digelar Minggu 5 Februari 2024, di Crypto.com Arena di Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut laporan Variety, dia akan membawakan lagu suksesnya yang berjudul Flowers.

Grammy Awards 2024 menjadi acara spesial bagi Miley Cyrus. Ini adalah pertama kalinya dia membawakan lagu tersebut di TV sejak dirilis pada Januari 2023. Selain itu, dia juga pertama kali menerima nominasi Grammy selama enam belas tahun kariernya sebagai penyanyi.

Penampilan lainnya

Baca Juga: Grammy Awards 2024 Hadirkan Desain Karpet Merah Baru dan Unik

Miley Cyrus menambah panjang deretetan penyanyi yang akan tampil di Grammy Awards antara lain Burna Boy, Luke Combs (bersama Tracy Chapman), Billie Eilish, Billy Joel, Dua Lipa, Joni Mitchell yang akan tampil pertama kali di Grammy, Olivia Rodrigo, Travis Scott, SZA dan U2. Burna Boy diperkirakan akan bergabung dengan 21 Savage dan Brandy. Sedangkan Joni Mitchell diperkirakan akan bergabung dengan Brandi Carlile.

Selain itu, Stevie Wonder, Fantasia Barrino, Annie Lennox dan Jon Batiste akan tampil di segmen In Memoriam, di mana mereka masing-masing akan menghormati Tony Bennett, Tina Turner, Sinéad O’Connor dan Clarence Avant.

Nominasi Grammy Awards 2024

Tak tanggung-tanggung, Miley Cyrus, masuk dalam tiga kategori penghargaan utama, yaitu Album, Rekaman, dan Lagu Terbaik. Dalam kategori Album Terbaik, album Endless Summer Vacation Miley akan bersaing dengan World Music Radio milik Jon Batiste, The Record milik Boygenius, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd milik Lana Del Rey, The Age of Pleasure milik Janelle Monáe, Guts milik Olivia Rodrigo, Midnights milik Taylor Swift dan SOS milik SZA.

Dalam kategori Rekaman Terbaik, lagu Flowers bersaing dengan Worship oleh Jon Batiste, Not Strong Enough oleh Boygenius, What Was I Made For? oleh Billie Eilish, On My Mama oleh Victoria Monét, Vampire oleh Olivia Rodrigo, Anti-Hero oleh Taylor Swift, Kill Bill oleh SZA.

Sedangkan dalam kategori Lagu Terbaik, lagu Flowers bersaing dengan A&W oleh Lana Del Rey, Anti-Hero oleh Taylor Swift, Butterfly oleh Jon Batiste, Dance the Night oleh Dua Lipa, Kill Bill oleh SZA, Vampire oleh Oliva Rodrigo dan What Was I Made For? oleh Billie Eilish.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain ketiga nominasi tersebut, Miley masih mengantongi tiga nominasi Grammy Awards lainnya. Termasuk Penampilan Solo Pop Terbaik untuk lagu Flowers, Penampilan Pop Duo/Group Terbaik dalam lagu Thousand Miles dengan Brandi Carlile, dan Album Vokal Pop Terbaik untuk Endless Summer Vacation.

Meneruskan jejak sang ayah

Sebelum Miley Cyrus, ayahnya Billy Cyrus juga pernah masuk nominmasi Rekaman Terbaik untuk Achy Breaky Heart pada tahun 1992 dan sebagai artis unggulan dalam lagu Old Town Road milik Lil Nas X, tahun 2019. Pasangan ayah dan anak lainnya yang pernah menerima nominasi Rekaman Terbaik adalah Frank Sinatra & Nancy Sinatra dan Nat “King” & Natalie Cole

Lagu Flowers

Lagu Flowers sempat menduduki posisi teratas di Billboard Hot 100. Lagu itu berhasil mempertahankan posisinya selama delapan minggu berturut-turut. Lagu itu diutlis oleh Miley bersama dengan Gregory Aldae Hein dan Michael Pollack.

BILLBOARD

Pilihan editor: Perjalanan Miley Cyrus, Dari Hannah Montana Hingga Bintang Pop Dunia