Perjalanan Miley Cyrus, Dari Hannah Montana Hingga Bintang Pop Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus, nama yang tak asing lagi bagi penggemar musik pop dan dunia hiburan, telah menjalani perjalanan luar biasa dalam karier dan kehidupannya. Menapaki usia 31, berikut adalah profil Miley Cyrus.

Profil dan Awal Karier yang Berkilau

Miley Cyrus lahir pada 23 November 1992 di Franklin, Tennessee. Menurut Britannica, ia lahir dari penyanyi dan aktor country Billy Ray Cyrus dan istrinya, Tish, dan dibesarkan di pertanian keluarganya di luar Nashville. Wataknya yang cerah semasa kecil membuatnya mendapat julukan "Smiley Miley".

Awalnya sang ayah enggan membiarkan dia mengikuti jejak bisnis pertunjukannya. Namun pada usia sembilan tahun, Miley berhasil mendapatkan peran dalam sebuah episode dari serial TV ayahnya yang berjudul Doc, diikuti oleh peran dalam film Big Fish (2003).

Ia merupakan seorang penyanyi dan aktris Amerika yang memulai kariernya dengan cemerlang melalui penampilannya di acara televisi Hannah Montana (2006-2011) dan album soundtrack terkaitnya.

Menuju Ketenaran Melalui Hannah Montana

Pada 2005, Cyrus mengikuti audisi untuk peran utama dalam Hannah Montana, sebuah seri Disney Channel tentang seorang gadis yang menjalani kehidupan ganda sebagai siswi sekolah menengah normal dan, dengan bantuan wig pirang, sebagai penyanyi pop glamor.

Meskipun awalnya dianggap terlalu kecil dan muda untuk karakter tersebut, ia tetap gigih dan berhasil memenangkan peran itu. Acara tersebut debut pada tahun berikutnya, dan langsung menciptakan sensasi.

Serial ini bahkan mencetak rekor rating untuk televisi kabel dan menjadikan Miley yang saat itu berusia 13 tahun sebagai bintang pop yang sesungguhnya. Masa inilah yang menjadi puncak ketenaran Miley, membawanya menuju kesuksesan yang lebih besar.

Untuk memanfaatkan daya tarik pasar muda yang jelas dari acara tersebut, album soundtrack yang menampilkan musik Hannah Montana dirilis pada 2006 dan akhirnya terjual lebih dari tiga juta kopi.

Kesuksesan ini diikuti oleh Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus (2007), yang dikemas sebagai CD ganda dengan separuh materi menggunakan nama Cyrus sendiri.

Pencapaian Melalui Karier Musik dan Akting

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak debutnya, Miley Cyrus terus mencatat kesuksesan di industri musik dengan merilis album-album seperti "Breakout," yang meraih popularitas pada tahun 2008 dan mencapai puncak tangga album pop. Tahun berikutnya, dia meluncurkan EP "The Time of Our Lives," yang mencakup single hit Party in the U.S.A dan When I Look at You.

Menurut Biography.com, album dan single tersebut berhasil terjual lebih dari 5,38 juta kopi, menjadikan Miley sebagai salah satu penyanyi paling sukses hingga saat ini, dengan tempat di antara single terlaris sepanjang masa.

Selanjutnya, Miley merilis album "Can't Be Tamed" pada tahun 2010, meskipun terlibat dalam kontroversi terkait penampilannya yang dianggap terlalu vulgar. Namun, kontroversi tersebut justru meningkatkan penjualan album studio keempatnya, "Bangerz," yang dirilis pada Oktober 2013.

Album ini bahkan dinominasikan untuk kategori Album Vokal Pop Terbaik di Grammy. Billboard melaporkan bahwa Wrecking Ball menjadi singel pertamanya yang mencapai puncak tangga lagu pop di Amerika Serikat dan meraih penghargaan Video of the Year di MTV Video Music Awards 2014. Singel terbarunya, Flower yang dirilis pada tahun 2023, berhasil menduduki puncak tangga lagu selama beberapa minggu.

Tak hanya dalam musik, Miley juga terlibat dalam dunia akting dengan peran-peran dalam film seperti The Last Song (2010) dan LOL (2012). Selain itu, ia tampil dalam episode pembuka musim kelima Black Mirror pada 2019. Di tengah pandemi COVID-19, Miley berbagi wawasan pribadinya melalui acara wawancara "Bright Minded: Live with Miley" di Instagram Live.

Kehidupan Pribadi dan Kontroversi

Miley Cyrus memiliki kehidupan pribadi yang turut menjadi sorotan media. Mulai dari hubungan percintaan yang menjadi headline, seperti dengan Nick Jonas dan Liam Hemsworth, hingga perubahan citra yang mencolok dalam penampilan dan perilakunya. Namun, Miley selalu tampil autentik, mengekspresikan dirinya dengan bebas dan tanpa penyesalan.

IMDB | BIOGRAPHY | BRITANNICA | BILBOARD

Pilihan editor: Merasa Sendiri dan Tidak Aman Miley Cyrus Berhenti Gelar Konser untuk Ribuan Penonton