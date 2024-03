Zayn Malik Ingin Berkolaborasi dengan Miley Cyrus dalam Album Barunya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Zayn Malik mengungkapkan inspirasi bermusik dan album barunya. Salah satunya terinpisasi dengan Miley Cyrus hingga mendengarkan kembali lagu-lagu One Direction.

Sebelum solo karier Zayn Malik menjadi anggota boyband One Direction, bersama dengan Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne dan Louis Tomlinson. Grup itu meraih kesuksesan lewat X-Factor tahun 2010 dan menjadi boy grop terlaris sebelum hiatus pada tanpa batas waktu pada tahun 2016. Namun Zayn lebih dulu meninggalkan One Direction pada tahun 2015.

Penggemar berat Miley Cyrus

Saat ini Zayn sedang mempersiapkan album terbarunya Room Under The Stairs. Dia mengatakan suara pop-rock Miley Cyrus sangat cocok dengan apa yang dia inginkan dalam album akan yang dirilis pada 17 mei. Dia memuji suara pelantun Flower itu dan karya terbarunya.

Meski ayah satu anak ini tidak membagikan detail album barunya, dia berharap jika bisa berkolaborasi dengan Miley Cyrus akan menghasilkan karya yang sangat bagus/ "Saya pikir kami bisa melakukan sesuatu yang sangat keren bersama-sama, terutama sejalan dengan rekaman baruku. Miley, kalau kamu dengar ini, dan kamu tertarik, aku di sini. Ayo lakukan sesuatu," katanya saat tampil dalam Stationhead, Senin 25 Maret 2024.

Miley Cyrus akan menambah deretan penyanyi ternama berkolaborasi dengan Zayn. Dia pernah duet dengan Taylor Swift dalam single "I Don't Wanna Live Forever", Kehlani, Nicki Minaj, Sia dalam album lainnya.

Kenangan bersama One Direction

Seperti disebutkan sebelumnya, masa muda Zayn Malik dihabiskan bersama One Direction. Kadang dia meluangkan waktunya sejenak untuk mendengarkan musik yang ia buat bersama Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, dan Louis Tomlinson.

Dia mengatakan sebagai band, dia dan One Direction telah membuat karya musik yang bagus. "Saya telah mendengarkan sedikit musik One Direction baru-baru ini, mengenang saat yang baik, dan kami cukup bagus," katanya.

Album baru Room Under the Stairs

Pria berusia 31 tahun itu sedang mempersiapkan album keempat Room Under the Stairs dengan single utama "What I Am". Album ini menandai debut pertamanya setelah bergabung dengan Mercury Records. Sejak awal Maret 2024, dia sudah membagikan cover art album itu, yang menampilkan siluet wajahnya dan cetak biru rumah yang sedang dibangun, di Instagram.

Zayn tak banyak membagikan detail tentang album ini. Pelatun "Dusk Till Dawn"itu justru berbagi bahwa album ini karya yang paling mentah. Dia bahkan terbuka tentang apa yang diharapkannya dari penggemar.

“Saya pikir tujuan di balik album ini sepenuhnya adalah agar pendengar dapat lebih memahami saya secara pribadi sebagai manusia. Ambisi saya, ketakutan saya… dan semua itu ada hubungannya dengan hal itu. Dan itulah mengapa ini sangat mentah," katanya dalam sulih suara.

Zayn seolah ingin memberi tahu bahwa hanya dia yang menulis semua lagunya. Dia juga tidak ingin da orang lain di antara kusiknya dan orang-orang yang mendengkarnya. Menurut laporan Rolling Stone, Dave Cobb, akan memproduseri album baru tersebut.

PEOPLE | BILLBOARD

