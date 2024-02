Aktor Squid Game, Oh Yeong Su Dituntut Hukuman Satu Tahun Penjara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Squid Game, Oh Yeong Su, yang terjerat kasus pelecehan seksual dituntut hukuman satu tahun penjara, dalam sidang yang digelar, Jumat, 2 Februari 2023. Jaksa meminta hukuman itu bersamaan dengan pembatasan pekerjaan serta pengungkapan informasi pribadinya.

Aktor 79 tahun dituduh melakukan pelecehan seksual kepada salah satu anggota teaternya. Korban melaporkan hal tersebut pada Desember 2021. Oh Yeong Su didakwa tanpa penahanan atas kasus tersebut pada November 2022.

Sidang pertama digelar pada Februari 2023. Namun kasus tersebut ditutup pada April 2023 tanpa ada tuntutan kepada Oh Yeong Su. Sedangkan sidang putusan akan diadakan pada 15 Maret.

Tuduhan pelecehan seksual

Oh Yeong Su dituduh melakukan pelecehan seksual pada tahun 2017. Menurut jaksa saat keduanya tengah pesta, Oh Yeong Su mengungkapkan kerinduan akan masa mudanya secara menyimpang. Dia mengatakan kepada korban 'Kamu terlihat seperti seorang wanita,'.

Oh Yeong mengirimkan pesan teks permintaan maaf atas permintaan korban. Namun menghindari tanggung jawab dengan berkata, 'Saya merasa kamu seperti anak perempuan.' Jaksa mengatakan hal inilah yang menyebabkan korban merasa frustasi. Selain itu, jaksa juga meminta agar terdakwa dihukum berat karena tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan selama proses penyidikan dan persidangan.

Pernyataan Oh Yeong Su

Menanggapi tuntutan ini, Oh Yeong Su mengaku kesulitan. “Sangat menyakitkan dan sulit untuk berdiri di pengadilan pada usia seperti ini," kata Oh. “Sungguh menyedihkan bahwa babak terakhir dalam hidupku berakhir sedemikian rupa, membuat seluruh hidupku berantakan.”

Sementara itu, pengacara Oh Yeong Su mengatakan hanya ada sedikit bukti dari kasus ini. "Selain pernyataan korban dan bukti yang diperoleh, perlu dipertanyakan apakah terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan tempat, situasi dan waktu," katanya.

Oh Yeong So bekerja di berbagai bidang teater dan panggung sejak debutnya pada tahun 1968. Namanya dikenal publik sejak memerankan Oh Il Nam dalam Squid Game tahun 2021. Lewat perannya itu dia menjadi aktor Korea pertama yang memenangkan Penghargaan Aktris Pendukung Terbaik kategori TV di Golden Globe Awards ke-79 yang diadakan pada Januari 2022.

XPORT NEWS | KOREA JOONGANG DAILY

