Oh Yeong Su Menang di Golden Globe Awards 2022 Berkat Main di Squid Game

Oh Yeong Su berperan sebagai Oh Il Nam di Squid Game. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Oh Yeong Su berhasil meraih piala Golden Globe Awards 2022. Oh Yeong Su memenangkan nominasi Aktor Pendukung Terbaik berkat penampilannya di Squid Game, serial original Netflix asal Korea Selatan.

Melansir dari Soompi, Oh Yeong Su menjadi aktor Korea Selatan pertama yang mendapatkan penghargaan individu di Golden Globe Awards. Aktor berusia 77 tahun ini berperan sebagai seorang kakek bernama Oh Il Nam, peserta nomor 001 di Squid Game. Dalam nominasi Aktor Pendukung Terbaik, Oh Yeong Su disandingkan dengan Billy Crudup dan Mark Duplass dalam The Morning Show, Kieran Culkin dalam Succession, dan Brett Goldstein dalam Ted Lasso.

"Setelah mendengar berita tentang penghargaan itu, aku berkata pada diriku sendiri, ‘Aku pria yang baik,’ untuk pertama kalinya dalam hidupku. Sekarang, itu bukan lagi 'kita di dalam dunia', tetapi 'dunia di dalam kita'. Sambil memeluk aroma budaya kita dan sambil merangkul cinta untuk keluarga saya jauh di dalam hati saya, saya berterima kasih kepada semua orang di seluruh dunia. Saya harap Anda semua menjalani kehidupan yang indah. Terima kasih," kata Oh Yeong Su, melalui Netflix pada Senin, 10 Januari 2022.

Golden Globe Awards ke-79 digelar di Beverley Hills, California, Amerika Serikat pada Minggu, 9 Januari 2022 waktu setempat. Golden Globes merupakan salah satu acara penghargaan utama yang mengarah ke Academy Awards di Amerika Serikat dan penghargaan untuk televisi dan film.

Selain Oh Yeong Su, aktor Squid Game yang juga masuk nominasi Golden Globe Awards tahun ini adalah Lee Jung Jae. Lee Jung Jae masuk dalam nominasi Aktor Terbaik dalam Serial Televisi. Sedangkan, Squid Game sendiri mendapatkan nominasi Serial - Drama Televisi Terbaik. Namun Lee Jung Jae dan Squid Game gagal memenangkan kedua nominasi tersebut. Aktor Terbaik dalam Serial Televisi dimenangkan oleh Jeremy Strong dari Succession dan Serial - Drama Televisi Terbaik juga dimenangkan oleh Succession.

Oh Yeong Su, Lee Jung Jae, dan sutradara Squid Game tidak hadir di Golden Globe Awards 2022. Mereka tidak hadir karena situasi pandemi Covid-19 di Amerika Serikat yang sedang meningkat. Selain itu, Golden Globe telah mendapat kecaman dalam beberapa tahun terakhir karena tuduhan korupsi dan kurangnya keragaman di antara anggota Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Netflix menjadi salah satu perusahaan media yang mengumumkan tidak akan berpartisipasi dalam Golden Globe atau bekerja dengan HFPA hingga reformasi diberlakukan.

