6 Film dan Serial Original Netflix Indonesia di 2024, Ini Sinopsis dan Pemainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix baru saja mengumumkan enam judul film dan serial original dari Indonesia yang akan tayang di sepanjang 2024 ini. Tahun ini, Netflix menawarkan beragam genre, mulai dari fiksi sains, aksi, komedi, hingga fantasi.

Kabar baik ini diumumkan untuk pertama kalinya dalam acara Next on Netflix Indonesia pada Kamis, 1 Februari 2024 di Jakarta. "Netflix punya misi untuk bisa menemukan cerita-cerita lokal yang autentik dan unik. Bekerja sama dengan kreator terbaik di negara ini, terutama untuk menyajikan sesuatu dengan kualitas terbaik, " kata Rusli (Sly) Eddy selaku Head of Content, Netflix Indonesia.

Berikut daftar film dan serial, beserta sinopsis, pemain, hingga para pembuatnya.



1. 24 Jam Bersama Gaspar (14 Maret 2024)

Reza Rahadian dalam film 24 Jam Bersama Gaspar. Dok. Netflix

Seorang detektif swasta yang sisa masa hidupnya hanya 24 jam menemukan berbagai petunjuk tentang kawan masa kecilnya yang hilang secara misterius. Dibintangi Reza Rahadian, Shenina Cinnamon, Kristo Immanuel, Laura Basuki, Sal Priadi, dan Dewi Irawan, film 24 Jam Bersama Gaspar disutradarai Anggi Noen dan ditulis oleh M. Irfan Ramli.



2. Monster

Film Monster. Dok. Netflix

Dari sutradara Rako Prijanto dan penulis Alim Sudio, film ini mengisahkan tentang dua anak yang diculik dan dibawa ke sebuah rumah ganjil di antah berantah. Ketika seorang dari mereka berhasil lolos, ia mendengar sang teman berteriak minta tolong dan tersadar bahwa ia tak bisa meninggalkan temannya. Anantya Kirana, Alex Abbad, dan Marsha Timothy berperan dalam film ini.



3. Nightmares and Daydreams

Nightmares and Daydreams. Dok. Netflix

Serial supernatural fiksi ilmiah ini mengisahkan temuan berbagai fenomena aneh yang mungkin membawa jawaban-jawaban tentang asal-usul dunia serta ancaman yang menantinya. Serial garapan Joko Anwar ini menampilkan antara lain Ario Bayu, Marissa Anita, Asmara Abigail, Fachry Albar, Lukman Sardi, dan Sita Nursanti.



4. Kabut Berduri

Putri Marino dalam film Kabut Berduri. Dok. Netflix

Seorang detektif terpaksa menghadapi hantu-hantu masa lalunya saat menyelidiki kasus pembunuhan berantai misterius di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Film bergenre crime-thriller ini berlatar di beberapa lokasi di Kalimantan. Film garapan sutradara Edwin ini diperankan oleh Putri Marino, Yoga Pratama, Lukman Sardi, dan bintang lainnya.



5. The Shadow Strays

Aurora Ribero dalam film The Shadow Strays. Dok. Netflix

Pembunuh belia ini menentang mentor dan organisasinya demi menyelamatkan seorang bocah lelaki yang kehilangan sang ibu karena sindikat kejahatan yang berkuasa. Film laga terbaru dari sutradara Timo Tjahjanto ini dibintangi oleh Aurora Ribero, Hana Malasan, Kristo Immanuel, Adipati Dolken, Ali Fikry, dan para aktor lainnya.



6. Titik Nol

Denny Sumargo dalam film Titik Nol. Dok. Netflix

Diadaptasi dari novel laris berjudul sama, film ini mengisahkan tentang Aku atau Ming yang kembali ke rumah setelah 10 tahun perjalanan saat kesehatan ibunya memburuk. Ming berbagi kisah-kisah perjalanannya kepada sang ibu yang tak pernah berkesempatan berjalan-jalan. Melalui kisah Ming, mereka mulai memahami makna kehidupan. Titik Nol disutradarai Herwin Novianto dan menampilkan Denny Sumargo, Marissa Anita, Morgan Oey, serta Chew Kin Wah. Penulis novel Titik Nol Agustinus Wibowo bertindak sebagai penulis naskah film ini.

