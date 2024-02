Sinopsis Drakor Queen of Divorce tentang Konsultan Perceraian

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Queen of Divorce telah merilis episode pertamanya pada 31 Januari 2024 lalu. Drama yang dibintangi oleh Lee Ji Ah dan Kang Ki Young ini dapat disaksikan secara legal dengan subtitle Indonesia di aplikasi streaming online, Viu.

Drakor yang disutradarai oleh Park Jin Suk ini mengusung genre komedi romantis dengan disisipi unsur-unsur hukum dalam ceritanya. Adapun penulis skenarionya adalah Jung Hee Sun yang mengangkat tema cerita tentang kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai konsultan pengacara perceraian.

Lantas, bagaimana alur cerita dan sinopsis Queen of Divorce? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Queen of Divorce

Cerita Queen of Divorce berfokus pada kehidupan Kim Sa Ra, menantu dari keluarga pemilik perusahaan hukum atau law firm terkemuka di Korea Selatan.

Hidupnya selama ini baik-baik saja dan bahagia. Namun, semuanya berubah ketika dia mengetahui suaminya telah menghianatinya. Kim Sa Ra pun kehilangan segalanya dalam sekejap.

Setelah itu, dia pun memutuskan untuk bekerja sebagai konsultan pengacara pernikahan yang mengurusi pemecahan masalah perceraian. Dia juga menjadi pemimpin tim di kantor penyelesaian perceraian, Solution.

Dalam pekerjaannya, Kim Sa Ra menawarkan solusi ideal bagi orang-orang yang telah dianiaya dan ingin menjatuhkan pasangan yang tidak setia. Dia juga bertekad untuk menghukum pasangan yang buruk dan memberikan bantuan bagi mereka yang berada dalam situasi perceraian yang tidak adil.

Di kantornya, Kim Sa Ra mendapat bantuan dari Dong Ki Joon. Dia merupakan pengacara penasihat di Solution sekaligus rekan Kim Sa Ra dalam bisnis. Sebelumnya, Dong Ki Joon adalah seorang jaksa penuntut umum yang terkenal dengan julukan ‘Gembala Jerman’.

Dia mendapat julukan tersebut karena kegigihan dan intuisinya yang tajam selama menjalankan tugas. Sayangnya, Dong Ki Joon memilih untuk meninggalkan kantor kejaksaan karena alasan yang tidak diketahui.

Akhirnya, dia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Kim Sa Ra guna membantu orang-orang yang menderita karena perceraian yang sulit.

Detail Drama Queen of Divorce

Judul drama: Queen of Divorce

Dikenal juga dengan judul: Great Problem Solver, I Will Go Until the End, Going Until the End, Going to the End, Persist Until the End, A Hard Day, Amazing Troubleshooter, , Kkeutkkaji Ganda, Kkeutnaejuneun Haegyeolsa

Judul asli (hangul):

Genre: Drama hukum, Komedi, Romantis, Aksi

Tanggal rilis: 31 Januari 2023

Jadwal tayang: Setiap Rabu dan Kamis

Jumlah episode: 12 episode

Durasi per episode: 1 jam 20 menit

Tempat tayang: JTBC, Viu

Sutradara: Park Jin Suk

Penulis naskah: Jung Hee Sun

Pemeran utama: Lee Ji Ah, Kang Ki Young

Bahasa: Korea

Asal negara: Korea Selatan

Rating usia: Remaja di atas usia 15 tahun

Daftar Pemain Queen of Divorce

Queen of Divorce dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Korea. Di antaranya adalah Lee Ji Ah yang pernah membintangi drama The Penthouse dan The Ghost Detective.

Selain itu, ada juga Kang Ki Young yang pernah bermain dalam sejumlah drama populer, seperti W (Two Worlds), At Eighteen, dan The Uncanny Counter Season 2. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Lee Ji Ah sebagai Kim Sa Ra Kang Ki Young sebagai Dong Ki Joon Kim Sun Young sebagai Son Jang Mi Oh Min Suk sebagai Noh Yul Seong Lee Tae Goo sebagai Kwon Dae Gi Na Young Hee sebagai Cha Hee Won Seo Hye Won sebagai Kang Bom Kim Si Hyeon sebagai Jang Hee Jin Kang Ae Shim sebagai Park Jeong Sook Jung Min Joon sebagai Noh Seo Yoon Lee Seo An sebagai Han Ji In

RADEN PUTRI

