Isi Goodie Bag Grammy Awards 2024 yang Mencapai Rp 567 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grammy Awards 2024 akan digelar pada Minggu, 4 Februari 2024 di Crypto.com Arena, Los Angeles, Amerika Serikat. Malam puncak acara penghargaan yang diberikan oleh National Academy of Recording Arts and Sciences untuk mengapresiasi para pelaku industri musik ini nantinya akan dipandu oleh Trevor Noah.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, para tamu yang hadir dan pengisi acara akan mendapatkan tas hadiah atau goodie bag mewah dari Distinctive Assets. Perusahaan pemasaran hiburan yang berbasis di Los Angeles itu sudah selama 25 tahun bekerja sama dengan Recording Academy dalam memproduksi hadiah mewah untuk para pemenang dan semua yang ikut memeriahkan acara bergengsi tersebut.

“Merupakan suatu keistimewaan dan kehormatan bisa menjadi bagian kecil dari malam musik terbesar selama 25 tahun,” kata pendiri Distinctive Assets, Lash Fary, dikutip dari The Hollywood Reporter. “Saya yakin pemberian kami diterima dengan baik karena beragam, mulai dari yang fungsional hingga yang luar biasa, sembari merangkul inklusivitas dan filantropi.”



Isi dan Harga Goodie Bag Grammy Awards 2024

The Hollywood Reporter melaporkan bahwa goodie bag Grammy Awards 2024 tersebut bernilai 36 ribu dolar AS atau Rp 567 juta, dan tim Fary akan membagikan total sekitar 145 tas. Distinctive Assets juga menyiapkan ruang pemberian hadiah yang akan dibuka selama tiga hari gladi resik. Diselenggarakan oleh Tom's Watch Bar, yang terletak di L.A. Live yang berdekatan, lounge ini dipersembahkan oleh Miage Skincare, yang akan menawarkan lima rangkaian produk mewah untuk tahun keempat.

Adapun yang disiapkan di ruang hadiah tersebut adalah robot pembersih kolam renang tanpa kabel Aiper, paket kesehatan dan umur panjang Auro Wellness Glutaryl, bantal ramah lingkungan mewah Cate Brown, Chilean wines dari Frontera, perhiasan warisan dari Grossé, paket untuk membuat tidur nyenyak dari Nap Bar, pengering rambut vakum perawatan hewan peliharaan Oneisall, alas bedak pengoksidasi Oxygenetix ditambah aksesori riasan mewah, jaket kulit vegan, dan pakaian luar cruelty-free dari PETA x Noize, serta paket dari THOR Kitchen.

Sedangkan untuk penampil tahun ini, mereka akan menerima goodie bag Grammy yang sudah dirakit berisi berbagai macam produk mewah. Barang-barang yang ada di dalam goodie bag termasuk minuman vegan dari 1MD Nutrition, buku Fly: The Big Book of Basketball Fashion: Jackson, Mitchell S. dari Artisan Books, kursi portabel dari BAGCEIT, tiga balsem pembersih dari Banila Co, tempat makan burung canggih dari Bird Buddy, blender portabel dari BlendQuik, dan sesi dengan pesulap dan mentalis Carl Reads Minds.

Goodie bag juga akan mencakup perawatan kulit dari DANUCERA, headphone dari Dyson, lip blush dari EpicLight Beauty, akses eksklusif ke aplikasi VIP FLY LYFE, mainan elektronik mini Furby Furblet, perangkat terapi lampu merah Height Sleep, sepatu HEYDUDE, buku If You See Them: Young, Unhoused, and Alone in America oleh Vicki Sokolik; kacang mete panggang dari Karma Nuts, produk kuku dari KISS, popcorn KUDO, campuran panekuk dan wafel Living Prana, dan permainan papan Monopoly Knockout.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Juga termasuk dalam goodie bag adalah produk dan layanan dari Music Connection, bumbu serbaguna dari Nana, satu set perawatan mandiri Nativa SPA, sing ring dari OOVO, bola dunia pendidikan interaktif dari Orboot, kaus kaki dari Pair of Thieves, gel rambut dari Pardon My Fro, topi kupluk Every Animal Is Someone dari Peta, kaus dari merek pakaian kesehatan mental See The Way I See, buku There’s Something in the Water oleh Leena Bakshi dari STEM4Real, permen dari Sugarfina, aksesoris rambut pria dari The Hair Forge, perawatan perbaikan rambut tanpa bilas dari Wella Professionals, set hadiah perawatan rambut WEN oleh Chaz Dean, voucher konsultasi tidur dari Wesper, dan pembuka anggur bersoda elektrik dari Wine Enthusiast.



Peraih Nominasi Terbanyak Grammy Awards 2024

SZA, Taylor Swift, Lana Del Rey, Miley Cyrus, dan Olivia Rodrigo memimpin nominasi untuk kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year. SZA adalah artis yang paling banyak dinominasikan tahun ini, termasuk di antara nominasi Album Terbaik Tahun Ini, Rekaman Terbaik, Lagu Terbaik, Penampilan R&B Terbaik, dan Penampilan Rap Melodik Terbaik untuk albumnya SOS.

Sementara itu, Taylor Swift telah memecahkan rekor sebagai artis dengan nominasi terbanyak untuk kategori Song Of The Year. Pelantun Anti-Hero yang juga masuk nominasi Album of the Year ini berada di jalur yang tepat untuk mengukir sejarah sebagai satu-satunya artis - pria atau wanita - yang memenangkan kategori tersebut sebanyak empat kali.

THE HOLLYWOOD REPORTER | THE INDEPENDENT

Pilihan Editor: Daftar Lengkap Nominasi Grammy Awards 2024