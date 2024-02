Profil Ten NCT yang akan Debut Solo pada 13 Februari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ten NCT akan debut solo pada 13 Februari 2024. Dikutip dari Antara, ia telah merilis teaser pertamanya pada Jumat, 26 Januari 2024. Ten NCT mengumumkan detail untuk debut solonya yang akan datang. Meskipun Ten sebelumnya telah merilis beberapa lagu solonya sendiri, debutnya akan menandai album pertamanya sebagai artis solo.

“Album mini pertama Ten NCT ‘TEN’. 2024.02.13 6PM waktu Korea Selatan,” tulis SM Entertainment melalui akun media sosial resmi NCT, dikutip dari Soompi, Jumat, 26 Januari 2024 waktu Korea Selatan.

Mengenal Ten

Ten akan debut sebagai solois pada 13 Februari 2024. Ia merilis album mini pertamanya Ten. Dalam teaser tersebut, terdapat kutipan, “When the midnight comes pulling the strings, beautiful monster royalty energy, I am yours playing my heart, ain’t no way, I’m pure bow down and pray to ya”.

Ten atau Chittaphon Leechaiyapornkul anggota NCT asal Thailand yang telah memulai debutnya sejak 2016. Ia pernah merilis lagu di unit NCT U. Ten menjadi bagian dari sub unit NCT, yakni WayV pada 2019 yang berbasis di Cina.

Pada tahun yang sama, Ten salah satu anggota dari SuperM, grup gabungan naungan SM Entertainment. Ten pun masuk ke grup gabungan ini bersama sejumlah anggota dari grup EXO, SHINee, dan NCT.

Selama perjalanan kariernya, Ten merilis berbagai karya solo, kolaborasi, grup. Mulai dari karya solo Dream In A Dream di proyek SM STATION tahun 2017, New Heroes SM Station tahun 2018, hingga Paint Me Naked SM Station tahun 2021.

