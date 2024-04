Sepak Terjang Grup SHINee di Dunia K-Pop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SHINee adalah boy grup yang terdiri dari lima anggota; ONEW, JONGHYUN, KEY, MINHO dan TAEMIN. Mereka memulai debut mereka pada 22 Mei 2008, dengan lagu berjudul "Replay”. Nama grupnya merupakan kombinasi dari “Shine” dan akhiran “ee” untuk mewakili “orang yang menerima cahaya (sorotan).” Boy grup ini berada di bawah manajemen SM Entertainment.

Dilansir dari thekrazemag.com, Segera setelah debut mereka, SHINee merilis proyek kedua dan album full-length pertama mereka, The SHINee World, dan judul lagu yang menyertainya “Love Like Oxygen” pada bulan berikutnya. “Love Like Oxygen” memberi mereka kemenangan acara musik pertama mereka di M!Countdown pada 18 September.

Pada 30 Oktober, mereka merilis repackage dari The SHINee World berjudul A.Mi.Go, yang menyertakan judul lagu “A.Mi .Pergi." Pada hari yang sama, mereka memenangkan Penghargaan “Ikon Gaya Terbaik” di Penghargaan Ikon Gaya 2008.

Dalam beberapa bulan pertama debut, grup ini sudah menerima beberapa penghargaan dan diakui secara internasional. Mereka memenangkan penghargaan pertama mereka, “Rookie of the Month,” di Cyworld Digital Music Awards. Mereka juga memenangkan “Best New Male Group” di Mnet Asian Music Awards 2008 dan “Best Newcomer” di Seoul Music Awards pada bulan Februari 2009.

Selera Fashion Unik

Menurut The Rolling Stone, ketika mereka pertama kali muncul ke publik, Shinee menarik perhatian semua orang dengan selera fesyen mereka yang unik dan daya tarik “kekanak-kanakan”. Sejak itu, mereka merilis hit demi hit dan bereksperimen dengan berbagai gaya musik.

Dilansir dari allmusic.com, masing-masing dari lima rilisan SHINee berikutnya menduduki nomor satu di Korea: Amigo dan album berikutnya pada 2010 Lucifer (kemudian dikemas ulang menjadi Hello); EP Romeo 2009 dan Year of Us 2009, yang juga dirilis di Jepang, di mana mereka tampil sederhana; dan, akhirnya, pada 2011 band ini menampilkan ritual yang diharapkan dan merekam album berbahasa Jepang, The First, yang memberi mereka hit nomor empat di negara tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada tahun tersebut, grup ini pertama kali mengalami kesuksesan secara global ketika mereka diundang untuk tampil di Festival Film Korea London yang keenam. Mereka juga menyelenggarakan konser gala di London, menjadikan mereka sebagai band Korea pertama yang melakukannya.

Tiket untuk acara tersebut habis terjual dalam waktu satu menit setelah dimulainya penjualan. EP "comeback" mereka pada 2012, yang berjudul Sherlock, merupakan album pertama mereka yang dirilis secara digital di seluruh dunia.

Pada 18 Desember 2017, terjadi tragedi ketika Jonghyun mengakhiri hidupnya diduga dengan bunuh diri. Pada bulan September, SHINee merilis The Story of Light: Epilogue, yang merupakan gabungan dari tiga EP sebelumnya dan juga menambahkan lagu "Countless." Di akhir tahun 2018, beberapa anggota grup harus mendaftar untuk wajib militer di Korea Selatan, yang mengakibatkan berhentinya aktivitas grup hingga 2020.

Pada awal 2021, SHINee kembali dengan album ketujuh mereka, berjudul "Don't Call Me", yang berhasil mencapai puncak tangga album Korea. Kemudian, mereka mencapai posisi nomor dua dengan album berikutnya, "Hard", pada 2023. Grup tersebut telah mengembangkan gaya mereka, dengan mencampurkan elemen-elemen jazzy, funky, synthy, dan dancey, serta memadukan dengan sentuhan R&B yang halus, hip-hop, dan elektro-pop.

Pilihan editor: Perjalanan Kim Jonghyun, Personel Grup SHINee yang Kariernya Berakhir Tragis