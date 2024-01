5 Profil Pemeran A Shop for Killers

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor A Shop for Killers tayang pada 17 Januari 2024. Drakor ini ditayangkan di Disney+. Drakor yang disutradarai dan ditulis oleh Lee Kwon dan Ji Ho Jin ini mengadaptasi novel berjudul sama karya Kang Ji Young. Drama ini menggabungkan genre aksi petualangan dan misteri.

Dikutip dari AsianWiki, drakor ini bercerita tentang kehidupan Jung Ji An (Kim Hye Jun) ketika ia kecil, ibunya menjadi korban pembunuhan oleh ayahnya yang kemudian mengakhiri hidupnya pada hari pemakaman neneknya. Ditinggalkan tanpa keluarga, Jung Ji An dibawa oleh pamannya, Jung Jin Man (Lee Dong-Wook) yang membawanya tinggal bersamanya.

Jung Ji An dibesarkan di lingkungan yang penuh misteri. Pamannya mengelola pusat perbelanjaan dengan identitas yang tidak diketahui. Ketika Jung Ji An dewasa, meninggalkan rumah pamannya untuk menjalani kehidupan sendiri.

Namun, jalan hidup membawanya kembali ke rumah pamannya. Kala itu dia mendengar kabar, pamannya tiba-tiba meninggal. Saat kembali, Jung Ji An mulai menggali lebih dalam rahasia pusat perbelanjaan yang dikelola pamannya. Di sinilah dia menemukan identitas sebenarnya dari tempat tersebut. Ia mengungkap misteri yang telah lama tersembunyi.

Pemeran A Shop for Killers

1. Lee Dong Wook

Dikutip dari My Drama List, Lee Dong Wook aktor dan model asal Korea Selatan naungan agensi Starship Entertainment. Ia debut pada 1999 dengan karier aktingnya dalam drama televisi dan film. Ia pernah meraih penghargaan sebagai Aktor Pendukung Terbaik di Penghargaan DramaFever Tahunan ke-5 dan Penghargaan Soompi Tahunan ke-13 melalui perannya sebagai malaikat maut dalam drama Goblin.

2. Kim Hye Jun

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kim Hye Jun pertama kali muncul dalam iklan pada 2015. Ia memulai debutnya dalam serial web romansa berjudul Lily Fever. Hye Jun banyak dikenal karena perannya sebagai Joo Ri di Another Child (2019), sebagai Kang Ma Roo di Matrimonial Chaos (2018) dan sebagai Lee Jae Young di Just Between Lovers (2017-2018).

3. Seo Hyun Woo

Seo Hyun Woo lahir di Changwon, Korea Selatan, pada 20 November 1983. Ia debut aktingnya pada 2009. Seo Hyun Woo dikenal dengan perannya di A Taxi Driver (2017), Decision To Leave (2020), The Man Standing Next (2020), dan sebagai reporter dalam drama Flower of Evil (2020).

4. Jo Han Sun

Jo Han Sun yang memulai karier filmnya di Temptation of Wolves (2004). Ia bermain di The Invincible (2010), remake dari film klasik Hong Kong Better Tomorrow.

5. Park Ji Bin

Park Ji Bin lahir pada 14 Maret 1995. Ia memulai karier sebagai aktor cilik, terutama dalam drama Hello, Brother dan Boys Over Flowers. Ia mendaftar wajib militer pada 26 Mei 2015, dan telah menyelesaikan wajib militernya pada 25 Februari 2017.

Pilihan Editor: Drama A Shop For Killers: Adaptasi dari Novel dengan Alur Cerita Penuh Aksi