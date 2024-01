Ahyeon Kembali ke BABYMONSTER, YG Entertainment: Sedang Rekaman Album Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ahyeon telah mengakhiri masa hiatusnya dan kembali bergabung dengan BABYMONSTER. Ia akan memulai aktivitasnya lewat mini album atau EP pertama BABYMONSTER yang akan dirilis pada April 2024.

“Kesehatan Ahyeon telah pulih sepenuhnya, dan mulai hari ini, dia kembali ke YG Entertainment dan sedang merekam lagu untuk album (yang akan datang),” kata Yang Hyun Suk selaku pendiri dan kepala produser YG Entertainment dalam video yang diunggah di YouTube pada Rabu malam, 24 Januari 2024 waktu Indonesia.



Sebelumnya, Ahyeon melewatkan debut grup pada 27 November 2023 karena masalah kesehatan. Kini setelah Ahyeon kembali, BABYMONSTER akan tampil dengan formasi lengkap, yaitu tujuh anggota. Mereka adalah Ruka, Pharita, Asa, Rami, Rora, Chiquita dan Ahyeon.

Bos YG Entertainment, Yang Hyun Suk mengumumkan personel BABYMONSTER. Foto: Twitter.

BABYMONSTER merupakan girl grup pertama YG Entertainment dalam tujuh tahun sejak BLACKPINK.



Lagu BABYMONSTER Direkam Ulang Setelah Ahyeon Kembali

EP pertama BABYMONSTER yang akan dirilis pada April 2024 akan mencakup lagu debutnya, Batter Up, dan versi baru dari Stuck in the Middle, sebuah single baru yang akan dirilis Kamis, 1 Februari 2024 dengan partisipasi Ahyeon. Meskipun Ahyeon juga bukan bagian dari produksi single ini, Yang Hyun Suk telah menjelaskan bahwa Stuck in the Middle dan Batter Up akan direkam ulang dengan menyertakan ketujuh anggota BABYMONSTER.

“Anda dapat mengantisipasi aktivitas Babymonster sebagai grup beranggotakan tujuh orang,” kata Yang Hyun Suk.

Selain itu, Yang Hyun Suk juga mengungkapkan bahwa YG Entertainment sedang berupaya untuk merilis album penuh pertama BABYMONSTER pada musim gugur mendatang, setelah perilisan mini album debut mereka.

Fans BABYMONSTER Gembira Ahyeon Kembali

Kabar mengenai kembalinya Ahyeon ke BABYMONSTER membuat fasn gembira sekaligus terharu. Mereka ramai-ramai membanjiri kolom komentar di video Yang Hyun Suk. "Ahyeon-ku akhirnya kembali. Terima kasih YG atas hadiah indah ini, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. BABYMONSTER OT7 selamanya," tulis @mybab***. "Terima kasih banyak YG.. serius, sampe merinding denger kabar ini," tulis @kartikaap***. "Akhirnya biasku Ahyeon kembali!! Aku senang kamu pulih, aku akan mendukungmu," tulis @Jj_deni***.

