5 Hal tentang Debut BabyMonster dengan Lagu Batter Up

TEMPO.CO, Jakarta - BabyMonster telah debut dengan single Batter Up pada 27 November 2023. BabyMonster debut dengan enam anggota, Rora, Chikita, Asa, Prita, Haram, dan Dain. Ahyeon tak ikut debut karena alasan kesehatan.

Deretan Fakta Debut BabyMonster

1. Asa

Dikutip dari Soompi, Asa ikut menulis lirik untuk singel Batter Up. Beberapa artis di YG Entertainment juga ikut berkontribusi dalam penulisan lirik. Lirik lagu ini juga ditulis oleh Jared Lee, Choi Hyun Suk dari Treasure, Lee Chanhyuk dari Akmu, Where The Noise, dan Bigtone. Komposisi musiknya bersama oleh Chaz Mishan, Jared Lee, dan Asa.

2. Warganet

Dikutip dari AllKpop, warganet ramai berdiskusi tentang grup baru YG Entertainment, BabyMonster dan video klip debut mereka untuk Batter Up. Di bagian komentar, warganet menyampaikan berbagai pendapatnya.

Warganet atau K-netizen juga berpendapat kualitas musik video yang dihasilkan tidak terlihat menarik dan berkesan dibuat seadanya. Misalnya, komentar soal, "Lagunya tidak memiliki keunikan", dan "Kualitasnya tidak setara dengan Black Pink." Warganet lainnya juga berkomentar dengan reaksi kagum, "Saya benar-benar menyukai lagunya" dan "Visual video klipnya masih memiliki pesona ala YG".

3. Dibandingkan dengan Blackpink

Mereka membandingkan grup ini dengan masa-masa awal Blackpink dan menyarankan agar gayanya memadukan elemen-elemen 2NE1. Ada juga keingintahuan tentang masing-masing anggota dengan komentar, "Siapa yang memakai topi merah muda?" dan "Saya suka suara anggota pertama yang bernyanyi."

4. Enam Orang

Mulanya BabyMonster akan debut dengan tujuh anggota. Tetapi, menjelang debut Ahyeon memutuskan tidak ikut, karena alasan kesehatan. Mulanya, pada Rabu 15 November 2023, YG Entertainment menyatakan bahwa Ahyeon akan meninggalkan BabyMonster karena masalah kesehatan.

5. Kontroversi Keterangan YG

Pada Kamis 16 November 2023, YG Entertainment mengklarifikasi kepada Sports Donga bahwa Ahyeon tidak keluar dari BabyMonster. Para penggemar K-Pop menyoroti kembali pernyataan YG Entertainment itu, "(Ahyeon) akan meluangkan waktunya untuk istirahat karena alasan kesehatan, dan debut BabyMonster akan diadakan dengan enam anggota," kata agensi itu.

