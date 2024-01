2 Pemeran Utama Drakor LTNS, Mengenal Ahn Jae Hong dan Esom

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor LTNS yang berjudul lengkap Long Time No Sex telah tayang pada Sabtu, 20 Januari 2024. Drakor ini bergenre komedi yang dibintangi Esom dan Ahn Jae Hong.

Drakor ini kolaborasi antara Lim Dae Hyung dan Jeon Go Woon selaku sutradara sekaligus penulis skenarionya. Lim Dae Hyung sutradara dari film Moonlit Winter pada 2020. Adapun Jeon Go Woon sutradara dengan film sebelumnya, Microhabitat (2018).

Sinopsis drakor LTNS berfokus cerita pasangan suami istri, Woo Jin dan Samuel. Keduanya sudah menikah selama lima tahun belum memiliki anak. Kini, hari-hari sudah terasa menjemukan. Mereka tidak lagi saling tertarik secara emosional maupun fisik.

Pemeran Utama LTNS

1. Ahn Jae Hong

DIkutip dari My Drama List, Ahn Jae Hong lahir pada 31 Maret 1986. Ia aktor yang pernah bernaung di J Wide-Company. Pada 1 Desember 2021, ia menandatangani kontrak dengan Management MMM.

Ia pernah mendapat penghargaan dalam nominasi Aktor Terbaik (2015), Aktor Pendatang Baru Terbaik (2015-2017) dan Penghargaan Popularitas (2017). Ahn juga memenangkan Top Advertising Model (2016). Ahn Jae Hong mendapat pengakuan tersebut melalui perannya dalam film The King of Jokgu (2014) dan Fabricated City (2017) dan dalam drama Reply 1988 (2015-2016) dan Fight For My Way (2017).

Ahn Jae Hong anak bungsu dari dua bersaudara. Sejak masih anak-anak dia sudah menyukai film. Ia suka menonton film-film terbaru. Ia mendalami film secara formal di perguruan tinggi. Saat kuliah, Ahn memulai membuat film pendek dan tampil di teater. Ia kuliah di Universitas Konkuk. Dalam drakor LTNS, Ahn Jae Hong berperan sebagai Samuel.

2. Esom

Esom lahir di Gwanak, Seoul, pada lahir 30 Januari 1990. Nama lengkapnya Lee So Young. Ia aktris dan model. Esom mulai dikenal saat menjadi pemeran utama dalam film Scarlet Innocence (2014).

Ia mulai debut dalam industri hiburan sejak 2008 ketika muncul di acara Check it Girl. Ia juga pernah tampil dalam video musik untuk lagu grup K-Pop TVXQ Wrong Number. Film pertama yang diperankan Esom adalah Second Half dengan memainkan karakter bernama Min Ah, pada 2010. Pada 2021, ia memenangkan nominasi Best Supporting Actress dengan karya yang dinominasikan Samjin Company English Class. Dalam drakor LTNS, Esom berperan sebagai Woo Jin.

MYESHA FATINA RACHMAN | ANDIKA DWI

