Kim Seon Ho Akan Gelar Fan Meeting di Jakarta, Ini Profil dan Daftar Dramanya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Kim Seon Ho akan kembali ke Indonesia untuk menyapa para penggemarnya yang disebut Seonhohada. Pemain drama Korea Hometown Cha Cha Cha ini akan menggelar fan meeting di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pada Sabtu, 27 Juli 2024 mendatang. Kabar bahagia ini diumumkan oleh Mecimapro, selaku promotor acara, melalui akun media sosial resminya.

“(Pengumuman) 2024 KIM SEONHO ASIA TOUR in JAKARTA, Sabtu 27 Juli 2024 di Indonesia Arena - Senayan. Seonhohada Indonesia, aktor menawan #KimSeonHo akan kembali ke Indonesia!” tulis Mecimapro pada keterangan unggahannya.

Acara jumpa penggemar bertajuk ‘Color Full’ itu merupakan pemenuhan janji Kim Seon Ho kepada para penggemarnya di Indonesia. Sebelumnya, dia berjanji akan datang lagi ke Jakarta untuk rangkaian fan meeting tahun ini.

Pada 2023 lalu, Kim Seon Ho juga datang ke Jakarta dalam acara fan meeting yang digelar di Tennis Indoor, Senayan pada 2-3 Juni 2023. Sementara itu, informasi mengenai fan meeting Kim Seon Ho 2024 di Jakarta masih terbatas. Promotor berjanji akan memberikan detail lebih lanjut, termasuk harga tiket di kemudian hari.

Untuk mengenal lebih dekat aktor Korea yang akan datang ke Indonesia itu, berikut profil dan daftar drama serta film yang pernah dibintangi Kim Seon Ho.

Profil Singkat Kim Seon Ho

Kim Seon Ho adalah seorang aktor dari Korea Selatan yang lahir pada 8 Mei 1986 di Seoul. Namanya mulai terkenal usai berperan sebagai Han Ji Pyeong dalam drama Korea populer Start-Up yang tayang pada 2020 lalu.

Dia adalah lulusan dari Institut Seni Seoul pada Departemen Penyiaran dan Hiburan. Di bangku kuliahnya ini, Kim Seon Ho bergabung dengan grup teater yang menjadi awal mulanya terjun ke dunia seni peran.

Drama teater pertamanya adalah New Boeing Boeing yang merupakan adaptasi drama Perancis. Sejak saat itu, Kim Seon Ho pun aktif bermain dalam drama-drama teater.

Pada 2017, dia melebarkan sayapnya ke industri hiburan dengan melakukan debut akting dan bermain dalam serial drama bertajuk Good Manager. Dia juga kerap menjadi bintang tamu atau cameo di sejumlah drama.

Daftar Drama dan Film Kim Seon Ho

Berdasarkan situs MyDramaList, Kim Seon Ho dikabarkan akan bermain dalam beberapa drama Korea di 2024.

Drama-drama tersebut adalah You Have Done Well, Can You Translate This Love?, dan Mangnaein. Selain itu, dia juga akan bermain dalam Film Tyrant. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tanggal penayangan film dan drama-drama tersebut.

Melansir dari Asian Wiki, adapun daftar drama dan film yang pernah dibintangi oleh Kim Seon Ho adalah sebagai berikut:

1. Drama Serial

Hometown Cha-Cha-Cha | Gaetmaeul Chachacha (tvN-2021) - Hong Du-Sik

Run On (JTBC / 2020-2021) - Kim Sang-Ho (episode 16)

Start-Up (tvN / 2020) - Han Ji-Pyeong

Find Me in Your Memory | Geu Namjaui Kieokbeop (MBC-2020) - Seo Gwang Jin (episode 1)

Catch The Ghost | Yooryungeul Jabara (tvN-2019) - Ko Ji-Seok

Welcome to Waikiki 2 | Eulachacha Waikiki Season 2 (JTBC-2019) - Cha Woo Sik

Feel Good To Die | Jookeodo Joa (KBS2-2018) - interviewer (ep.4)

100 Days My Prince | Baekilui Nanggoonnim (tvN-2018) - Jung Je Yoon

Your House Helper | Dangshinui Hawooseuhelpeo (KBS2-2018) - Yong Joon (ep.2)

Two Cops (MBC, 2017-2018) - Gong Soo-Chang

Strongest Deliveryman | Choigangbaedalkkun (KBS2-2017) - Oh Jin Gyu

Good Manager | Kimgwajang (KBS2-2017) - Sun Sang Tae

2. TV Movies

You Drive Me Crazy! | Michigetda, Neoddaeme! (MBC-2018) - Kim Rae-Wan

The Childe (Next Entertainment World) - 2023

Penghargaan Kim Seon Ho

Sebagai seorang aktor, kemampuan akting Kim Seon Ho diakui oleh para penggemar dan kritikus film Korea. Hal ini terbukti dari sejumlah penghargaan yang berhasil diraihnya. Berikut daftar penghargaan yang pernah didapatkan Kim Seon Ho.

Popularity Award - 2023 (44th) Blue Dragon Film Awards - November 24, 2023 Best New Actor ("The Childe") - 2023 (59th) Daejong Film Awards - November 15, 2023 Most Popular Actor - 2021 (57th) BaekSang Arts Awards - May 13, 2021 Excellent Actor (Monday & Tuesday drama) ("Two Cops") - 2017 MBC Drama Awards - December 30, 2017 Best New Actor ("Two Cops") - 2017 MBC Drama Awards - December 30, 2017

RADEN PUTRI

