Profil Son Suk Ku, Lawan Main Choi Woo Shik dalam Film A Killer Paradox

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial terbaru Netflix “A Killer Paradox” belum lama ini merilis teaser dan poster baru yang menampilkan Choi Woo Shik dan Son Suk Ku. The Killer Paradox, adaptasi webtoon menegangkan yang populer, berkisah tentang seorang pria biasa yang secara tidak sengaja membunuh seorang pembunuh berantai dan detektifi yang mengejarnya.

Melansir kvibes.com, Dalam drama Korea ini, Choi Woo-shik berperan sebagai Lee Tang, orang mahasiswa biasa yang sadar bahwa dirinya dapat membedakan orang jahat dengan kemampuannya setelah pembunuhan yang tidak sengaja ia lakukan. Sementara, Son Suk-ku berperan sebagai detektif bernama Jang Nam Gam yang terus mengikuti Lee Tang dengan naluri dan intuisinya yang hebat.

Dilansir dari kprofiles.com, aktor kelahiran Taepyeong Dong, Korea Selatan ini lahir pada 7 Februari 1983. Pada masa SMP, Ia pindah ke Kanada dan Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya. Di sana, ia belajar akting selama 10 tahun di School of the Art Institute of Chicago. Dari sana lah Ia menjadi fasil berbahasa Inggris.

Dalam sebuah wawancara, ia mengaku sebagai pribadi yang pemalu dan tidak memiliki teman. Ia menjalankan wajib militernya pada 2005, dan selama masa tersebut Ia menjalankan dinas militernya di Irak dan menjadi interpreter di negara-negara sekitarnya seperti Arab Saudi.

"Saya merasa luar biasa melihat diri saya sekarang. Meskipun sekarang saya tidak lagi merasa malu jika memikirkannya, dulu saya sangat pemalu. Bahkan di akhir pekan, saya selalu tinggal di rumah sepulang sekolah. Ayah saya sangat khawatir. Lalu aku memutuskan untuk berubah, jadi aku pergi belajar ke luar negeri." kata Son Suk Ku dilansir dari kpoptn.com.

Sejak SMP dan seterusnya, Son Suk-ku memutuskan ingin belajar seni visual dan film dengan harapan menjadi sutradara suatu hari nanti. Setelah belajar cukup lama, Ia akhirnya mampu mewujudkan mimpinya menjadi seorang sutradara. Pada tahun 2021, ia menyutradarai serial televisi "Unframed." Serial ini akan tayang di platform OTT (Over The Top) Watcha. Ada beberapa sutradara yang mengerjakan film ini, dan Sook adalah salah satunya.

Ia mengaku sering bermain bola basket dengan tentara lainnya dan bermimpi menjadi pemain bola basket profesional. Di waktu luangnya, Ia mendaftar kelas akting dan menyadari bahwa Ia pandai dalam hal itu. Oleh karena itu, dia telah mengambil berbagai peran dan dicintai karena kemampuan aktingnya yang luar biasa. Dia berakting dalam 'Alone' (2019) dan mendapatkan peran besar pertamanya dalam serial Netflix 'Sense8 Season 2', sebagai Detektif Mun (2017).

Sepanjang karir beraktingnya, Son Sok-ku telah berperan dalam berbagai film dan serial drakor. Mengutip koreanfilm.or.kr, Pada tahun 2018, ia bertemu dengan Bae Doona dan membintangi bersama Cha Taehyun dan Lee El dalam serial romcom “Matrimonial Chaos” (2018). Pada tahun 2019, ia berperan sebagai Kepala Sekretaris Kepresidenan dalam “Designated Survivor: 60 Days”. Setelah tampil dalam serial drama militer yang sangat dipuji “D.P.” (2021), ia menjadi pemeran utama pria dalam romcom “Nothing Serious” (2021). Dia kemudian bertemu kembali dengan Lee El dalam serial “My Liberation Notes” (2022).

Pilihan Editor: Kim Eun Sook, Penulis Drama Korea yang Karyanya Selalu jadi Hits