7 Lagu Paling Hits SEVENTEEN

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN menjadi salah satu boy band Korea Selatan yang memiliki banyak penggemar di Indonesia. Boy grup besutan Pledis Entertainment ini terdiri dari 13 anggota dan dibagi berdasarkan spesialisasi keahlian. Terdapat tiga sub-unit dari SEVENTEEN, yaitu hip-hop unit, vocal unit, dan performance unit.

SEVENTEEN dikenal dengan sebutan Self-producing idol, karena keterlibatan anggotannya dalam penyusunan, pengembangan, koreografi dan pembuatan lagu. Berikut sederet lagu-lagu hits dari SEVENTEEN yang wajib untuk didengarkan:

1. Ready to Love

Lagu ini dibuat khusus oleh Woozi bersama BUMZU, Bang Si-Hyuk, Wonderkid, Kyler Niko, Christoffer Semelius, dan H. KENNETH. Lagu yang menjadi track di album “Your Choice” ini memiliki warna musik R&B Pop. Liriknya mengisahkan tentang seseorang yang jatuh cinta dan ingin segera menyatakan perasaannya.

2. Super

Super merupakan lagu terbaru SEVENTEEN yang dirilis pada April lalu. Lagu berdurasi 3 menit 20 detik ini termasuk dalam EP bertajuk FML. Bernuansa penuh semangat, “Super” cocok dijadikan mood booster saat ada masalah di sekolah ataupun tempat kerja.

3. Rock With You

Rock with You dirilis dalam album ke-9 “Attacca” pada 2021. Lagu bernuansa rock dan powerful ini sudah diputar lebih dari 128 kali di Spotify, serta memenangkan penghargaan Music Bank November 2021. Lirik Rock With You menceritakan seseorang yang ingin menghabiskan malam dengan pujaannya hatinya.

4. Darl+ing

Darl+ing mengambil genre pop dengan suara vokal synth yang unik. Meski nadanya sederhana, lagu ini justru membuat fans kecanduan mendengarnya. Lirik lagu “Darl+ing” seluruhnya berbahasa Inggris, sehingga memudahkan fans internasional menyanyikan dan menghafalnya.

5. To You

To You menjadi track Album Attacca, dengan warna musik Syth-Pop. Melalui lagu ini SEVENTEEN memberikan energi positif dan semangat kepada pendengarnya. Liriknya menghangatkan seperti pada bagian “Di hari yang berputar. Kau telah memberikanku sedikit kebahagiaan. Kau telah menempatkan semua senyum di dunia dalam genggamanku.”

6. _WORLD

_WORLD adalah lagu R&B urban dengan irama yang funky dan melodi yang manis. Lagu yang telah diputar sebanyak lebih dari 86 juta kali di Spotify ini menyampaikan makna tentang dunia baru pada cinta pandangan pertama.

7. CLAP

Dirilis pada 2017, CLAP termasuk dalam album kedua SEVENTEEN yang bertajuk TEEN, AGE. Meski sudah dirilis cukup lama, CLAP masih sering dibawakan SEVENTEEN dalam konsernya ataupun acara musik lain. Maka, tak heran jika lagu ini populer di kalangan fans maupun non fans.

