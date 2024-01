Han So Hee Cerita Perjalanan Kariernya, Sempat Kerja Keras Demi Kuliah di Prancis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee mengungkapkan perjalanan kariernya di industri hiburan. Awalnya dia ingin kuliah di Prancis, namun justru berbalik arah menjadi model dan aktris.

Popularitas Han So Hee semakin meningkat usai berperan sebagai Lee Da Kyung dalam drama The World of Married. Setelah itu dia membintangi beberapa drama seperti My Name, Nevertheless, Soundratck #1, dan yang terbaru Gyeongseong Creature musim pertama dan kedua.

Kehidupan sebelum debut akting

Baru-baru ini dia menjadi bintang tamu The Game Cateres, yang dipandu Na Yeong Seok, di Youtube. Dia dan lawan mainnya dalam Gyeongseong Creature, Park Seo Jeon, membahas tentang karier dan kehidupan di luar layar.

Di acara itulah untuk pertama kalinya, Han So Hee menceritakan perjalanan debut aktingnya. Aktris 29 tahun itu mengenang kehidupannya sebelum menjadi figur publik. Dia mengatakan di antara usia 20 hingga 25 tahun, adalah tahun-tahun terbaik dalam kehidupannya.

"Saat itu aku sedang bekerja paruh waktu. Aku suka melakukan hal-hal seperti minum-minum bersama teman-temanku, berdandan untuk jalan-jalan kecil di Gangnam, pergi ke bioskop sendirian, dan sebagainya. Aku punya banyak hal." bersenang-senang dengan hidup," katanya.

Bermimpi kuliah di luar negeri

Baca Juga: Han So Hee Tanggapi Komentar Penggemar Jepang Tentang Gyeongseong Creature

Han So Hee mengatakan bahwa tidak pernah berencana debut menjadi aktris di usia 25 tahun. Dia justru ingin kuliah di luar negeri, tepatnya di Prancis. Namun saat itu tabungannya tidak cukup. Untuk mendapatkan visa dia harus memiliki setidaknya 60 juta korea Won atau sekitar Rp 698 juta.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Demi mengejar impiannya kuliah di luar negeri, Han So Hee mulai bekerja paruh waktu. Tetapi tetap saja, tabungannya belum cukup. Dia sempat bekerja 12 jam sehari di pub yang gajinya sekitar $1.400. Lalu menjadi model merek pakaian selama dua jam bayarannya $2.300.

"Dan begitu saja, saya mulai menjadi model untuk lebih banyak lagi. merek pakaian. Lalu saya diminta menjadi model iklan makanan. Saya dibayar sekitar $15.000 untuk itu," katanya.

Karena saat itu Han So Hee tidak memiliki agensi, dia berencana syuting tiga iklan agar tabungannya cukup untuk visa Prancis. Tapi, saat taget uang tabungannya sudah hampir terpenuhi, CEO agensinya saat ini terus membujuknya untuk mencoba akting. Awalnya dia menolak mentah-mentah, tapi kin idia menjadi salah satu bintang terbesar di industri hiburan Korea.

KDRAMA STAR | KOREABOO | STAR NEWS KOREA

Pilihan editor: Sutradara Ungkap Dedikasi Han So Hee Meski Terluka Syuting Gyeongseong Creature