Dex Bintang Single's Inferno 2 Dapat Tawaran Main Serial Web Tarot

TEMPO.CO, Jakarta - Dex atau Kim Jin Young, dikenal setelah mengikuti reality show Single's Inferno 2. Baru-baru ini dia dikabarkan mendapat tawaran peran utama dalam serial web berjudul Tarot.

Agensi Dex, Kick the Huddle Studio, mengkonfiirmasi kabar tersebut. Mereka menanggapi bahwa Dex sedang mempertimbangkan tawaran itu. “Dex sangat positif meninjau tawaran untuk memainkan peran utama dalam drama Tarot,” kata agensi.

Tarot adalah drama bergenre horor. Ceritanya berfokus pada tujuh karakter dan tujuh karut tarot misterius. Plotnya dimulai saat ketujuh karaker itu masing-masing menerima kartu tarot yang berbeda.

Karier Dex

Dex termasuk salah satu peserta paling populer dalam Single's Inferno musim kedua. Sebelumnya dia mantan anggota ROK NAVY UDT/SEAL, lalu menjadi Youtuber.

Setelah mengikuti Single's Inferno, dia tampil di berbagai acara TV, salah satunya Yoo Quiz on the Block. Dia juga menjadi pembawa acara utama Bloody Game Season 2, Adventure by Accident Season 2, dan Smilling Bos.

Dex menjadi panelis terbaru dalam Single's Inferno musim ketiga bersama Hong Jin Kyung, Lee Da Hee, Jung Han Hae, dan Cho Kyu Hyun. Dia juga akan tampil sebagai pembawa acara utama dalam The Zone: Survival Mission Season 3 bersama Yoo Jae Suk dan Kwon Yu Ri yang akan tayang sekitar tahun 2024.

Selain serial web Tarot, saat ini Dex, sedang syuting drama Korea yang diadaptasi webtoon. Drama berjudul i Shopping ini bergenre action thriller. Drama ini menggambarkan kisah bertahan hidup dan balas dendam seorang anak angkat yang ditinggakan.

Ceritanya berkisar pada munculnya organisasi perantara adopsi yang memasok anak-anak kepada mereka yang mencari adopsi rahasia. Organisasi ini bersedia mengeluarkan anak-anak tersebut atas permintaan pengembalian dana.

Tae Shik, tokoh yang diperankan Dex, pernah menjadi bagian dari organisasi ini. Dia pun mencoba menyelamatkan anak-anak yang dikembalikan dananya. Selain Dex, drama ini akan diperankan Yoem Jung Ah, sebagai Park Se Hee, dan Won Jin Ah sebagai Min Ah Hyun.

KDRAMA STAR | SOOMPI

