Chungha Memperkenalkan Nama Baru untuk Penggemarnya, Haart

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah bergabung dengan agensi baru More Vision pada Oktober 2023, penyanyi solo Chungha merilis nama penggemarnya, Haart. Chungha mantan anggota grup K-Pop IOI . Debut solo dia dengan album mini Hands on Me, pada 6 Juni 2017.

Nama Baru Penggemar Chungha

Dikutip dari KoreaBoo, Chungha bergabung dengan agensi Jay Park, More Vision setelah meninggalkan MNH Entertainment pada April 2023. Chungha telah mengambil tantangan baru saat ia diumumkan sebagai DJ baru untuk acara radio Volume Up KBS Cool FM. More Vision juga saat ini menjadi rumah bagi Jessi, Honey J, dan kru tari HolyBang.

Dikutip dari PinkVilla, Chungha mengganti nama penggemarnya atau fandom menjadi Haart. Sebab, nama fandom sebelumnya telah ditahan oleh agensi lamanya. MNH Entertainment juga belum melepaskan hak atas akun media sosial Chungha sebelumnya, yang memiliki jutaan pengikut. Akibatnya, dia harus memulai dari awal dari platform ini. Dia membuat akun Instagram dan X baru.

Adapun Chungha meninggalkan agensi MNH Entertainment yang telah lama bersamanya. Dikutip dari All Kpop, kabar perpisahan keduanya telah beredar di publik sejak Januari 2023.

Dikutip dari Soompi, agensi MNH Entertainment mengonfirmasi terkait selesainya kontrak eksklusif mereka bersama pemilik lagu Gotta Go. "Kami ingin menginformikan terkait kontrak eksklusif kami bersama Chung Ha yang akan berakhir pada 29 April 2023, (Chun Ha) telah debut di 2016 dan bersama kami selama 7 tahun," tulis MNH Entertainment pada Rabu, 29 Maret 2023.

Dikutip dari Pinkvilla, MNH Entertainment juga menyebut tentang nasib album Bare & Rare Pt. 2 milik Chungha yang tidak akan dirilis di bawah agensi mereka. "Kami meminta pengertian para penggemar sehubungan dengan fakta Bare&Rare Part 2 tidak akan dirilis di bawah agensi kami karena keadaan internal," menurut keterangan agensi itu.

