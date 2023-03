Chung Ha Hengkang dari MNH Entertainment, Bagaimana Nasib Album Bare&Rare Part 2?

TEMPO.CO, Jakarta - Solois asal Korea Selatan, Chung Ha putuskan untuk meninggalkan agensi MNH Entertainment yang telah lama bersamanya. Mengutip dari All Kpop, kabar perpisahan keduanya telah beredar di publik sejak Januari 2023.

Melansir dari Soompi, agensi MNH Entertainment mengonfirmasi terkait selesainya kontrak eksklusif mereka bersama pemilik lagu Gotta Go. "Kami ingin menginformikan terkait kontrak eksklusif kami bersama Chung Ha yang akan berakhir pada 29 April 2023, (Chun Ha) telah debut di 2016 dan bersama kami selama 7 tahun," tulis MNH Entertainment pada Rabu, 29 Maret 2023.

Ucapkan Terima Kasih kepada Chung Ha dan BYULHARANG

Dalam pernyataannya, agensi mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada Chung Ha dan BYULHARANG, nama penggemar Chung Ha. "Kami secara tulus berterima kasih kepada Chung Ha, yang sudah bersama dengan agensi kami untuk waktu yang lama, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada BYULHARANG yang memberikan dukungan tak terbatas dan selalu berada di sisinya (Chung Ha)," ujar agensi.

Tak hanya itu, melansir informasi di Pinkvilla, MNH Entertainment juga menyebut tentang nasib album Bare & Rare Pt. 2 milik Chung Ha yang tidak akan dirilis di bawah agensi mereka. "Kami meminta pengertian para penggemar sehubungan dengan fakta bahwa 'Bare&Rare Part.2' tidak akan dirilis di bawah agensi kami karena keadaan internal," kata agensi.

Keputusan Chung Ha Didukung Netizen

Mendengar beredarnya kabar perpisahan MNH Entertainment dengan Chung Ha, netizen mengaku dukung keputusan penyanyi jebolan program Produce 101 tersebut. Menurut netizen, MNH Entertainment belum maksimal dalam mendukung karir bermusik Chung Ha.

"Dia membuat beberapa lagu luar biasa (saat berada) di MNH (Entertainment) tapi promosinya sangatlah buruk. Seperti (lagu) Killing Me yang berpotensi mendapat Song of The Year (SOTY) dan (lagu itu) bahkan tidak berada di peringkat. Aku berharap dia mendapatkan label yang lebih baik," tulis netizen @sprun*** di Twitter.

Netizen juga memberikan dukungan dan berharap yang terbaik bagi Chung Ha di agensinya yang baru. "Hanya akan sisa yang terbaik baginya di masa depan! Mendengarnya (dulu) membicarakan labelnya membuatku sedih. Kami akan selalu mendukungmu Chung Ha, sekarang ayo dapatkan apa yang layak bagimu!"

GABRIELLA AMANDA | SOOMPI | ALL KPOP | PINKVILLA

Pilihan Editor: Rilis Album Querencia, Chung Ha Cerita Soal Berdialog dengan Hati

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.