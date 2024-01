Willem Dafoe Terima Bintang Hollywood Walk of Fame Pertama di 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Amerika Willem Dafoe menerima bintang Hollywood Walk of Fame pada Senin, 8 Januari 2024. Mengawali tahun 2024, dia dianugerahi bintang ke-2.768 dan mendapatkannya untuk kategori Motion Pictures.

“Saya hanya ingin mengatakan betapa menyenangkannya menjadi bagian dari komunitas seniman dan penghibur, orang-orang, dengan berbagi pengalaman, membayangkan sudut pandang orang lain, bercerita, dan merenungkan apa yang sedang terjadi, dan yang paling penting bisa terjadi,” katanya di Hollywood Boulevard Los Angeles.

Menurut pemeran Norman Osborn dalam film Spider-Man itu, hal-hal tersebut membuatnya menjadi terhubung dan merasa lebih dekat dengan satu sama lain. Willem Dafoe berpendapat kedekatan tersebut dapat menciptakan dialog yang sangat di butuhkan di masa kini yang penuh perpecahan.

“Jadi saya senang bisa bersama orang-orang seperti ini dan semoga kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik," kata aktor 68 tahun itu.

Produser Hollywood Walk of Fame, Ana Martinez bangga menghormati Willem Dafoe dengan bintang Walk of Fame pertama di 2024. “Willem Dafoe adalah aktor yang sangat berbakat dan serba bisa yang telah menjadi tokoh terkemuka di industri film. Dia telah memikat penonton dengan penampilannya yang luar biasa, sering kali memerankan karakter dengan intensitas dan kompleksitas yang unik,” kata Ana Martinez.



Ungkapan Terima Kasih Willem Dafoe kepada Istri Baca Juga: Hollywood Walk of Fame untuk Zac Efron, Berikut Perjalanan Karier dan Film Terpopulernya

Willem Dafoe secara khusus berterima kasih kepada istrinya, Giada Colagrande yang merupakan seorang pembuat film dan musisi yang telah dinikahinya sejak 2005. Dia memuji istrinya karena telah mengajarkan pentingnya bersyukur.

“Terakhir, terima kasih kepada istri saya Giada Colagrande yang mengajari saya bersyukur dan mengingatkan saya untuk tidak menyia-nyiakan keberuntungan saya,” ujar Willem Dafoe di akhir pidatonya.

Willem Dafoe dan istrinya telah mengerjakan empat film bersama, yaitu Padre, A Woman, Before It Had A Name, dan film dokumenter Life and Death of Marina Abramovic karya Bob Wilson.



Pedro Pascal: Willem Dafoe Aktor Amerika Terhebat

Upacara penerimaan bintang di Hollywood Walk of Fame ini juga dihadiri oleh teman-teman Willem Dafoe, termasuk Patricia Arquette, Pedro Pascal, Mark Ruffalo, Camila Morrone dan Guillermo Del Toro.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pedro Pascal, memuji Willem Dafoe atas banyak kontribusinya. Bintang The Last of Us itu menyatakan bahwa dia menonton film Willem Dafoe yang berjudul Platoon (1986) di bioskop saat masih kecil sampai membuatnya menangis. Saat itu Pedro Pascal masih berusia 10 tahun dan bercita-cita menjadi seorang aktor.

Pedro Pascal akhirnya beradu akting dalam film The Great Wall (2016). "Dia mendefinisikan kembali konsep pemberontak dan orisinalitas dengan menjadikannya tentang kemurahan hati, integritas, kebaikan, dan kesenangan. Willem adalah saat yang tepat dan teman yang luar biasa," kata Pedro Pascal. “Dia telah menjadi guru terhebat saya. Dia adalah aktor Amerika terhebat dalam hidup kita. Sejujurnya, Anda tidak dapat membandingkan kariernya dengan karier siapa pun."



Prestasi Willem Dafoe

Mengutip dari situs resmi Hollywood Walk of Fame, Willem Dafoe telah membuat lebih dari seratus film dalam karier legendarisnya. Dia dihormati secara internasional karena menghadirkan keserbagunaan, keberanian, dan keberanian pada beberapa film paling ikonik di zamannya. Keingintahuan artistiknya dalam mengeksplorasi kondisi manusia membawanya ke proyek-proyek di seluruh dunia, besar dan kecil, film-film Hollywood serta sinema Independen.

Dia telah diakui dengan empat nominasi Academy Award, tiga untuk Aktor Terbaik dalam Peran Pendukung untuk Platoon karya Oliver Stone, Shadow Of The Vampire karya E. Elias Merhige, The Florida Project karya Sean Baker, serta Aktor Utama Terbaik untuk At Eternity's Gate karya Julian Schnabel.

Willem Dafoe telah dianugerahi penghargaan oleh New York Film Critics Circle dan National Board of Review, serta dua kali oleh Los Angeles Film Critics Association. Selain itu, dia adalah penerima dua Independent Spirit Awards, Venice Film Festival Volpi Cup, dan Berlinale Honorary Golden Bear untuk Lifetime Achievement.

Film-film Willem Dafoe antara lain, The Lighthouse, John Wick, Finding Nemo, The Boondock Saints, Togo, Spider-Man: No Way Home, Poor Things, The Legend of Ochi, Pet Shop Days, Gonzo Girl, Nosferatu, dan segera hadir Beetlejuice 2.

VARIETY | PEOPLE

Pilihan Editor: Reuni Macaulay Culkin dan Ibunya di Home Alone saat Terima Bintang Hollywood Walk of Fame