Pemeran Putri Diana, Elizabeth Debicki Nyeker saat Terima Piala SAG Awards 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Elizabeth Debicki menang sebagai Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series dalam ajang Screen Actors Guild Awards atau SAG Awards 2024 yang digelar di Los Angeles, California pada Sabtu, 24 Februari 2024 waktu setempat. Kemenangan itu didapat berkat perannya sebagai Putri Diana di serial The Crown Season 5 dan 6.

Menariknya, Elizabeth Debicki naik ke atas panggung SAG Awards 2024 tanpa memakai sepatu alias nyeker. Dia terlihat begitu terkejut ketika namanya dipanggil sebagai pemenang, kemudian perlahan bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju panggung.

Pedro Pascal Amankan Sepatu Elizabeth Debicki

Aktris 33 tahun itu terlihat kesulitan berjalan dengan sepatu yang dikenakannya, sehingga beberapa langkah sebelum naik ke atas panggung dia melepaskannya tepat di sebelah meja Pedro Pascal. Setelah melepaskan sepatu di antara para tamu undangan yang memberikan tepuk tangan meriah untuknya, Elizabeth Debicki menuju panggung dan menerima piala kemenangannya.

Pedro Pascal langsung mengambil sepatu milik Elizabeth Debicki itu dan meletakkannya di belakang kursinya.

"Saya tidak memakai sepatu apa pun," kata Elizabeth Debicki begitu berbicara di depan mikrofon. "Sungguh, aku tidak menyangka hal ini. Orang-orang bilang begitu, padahal sebenarnya tidak. Jadi aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku akan mengabaikannya saja."

Ketika berbicara di belakang panggung dengan Nischelle Turner dari ET, Elizabeth Debicki menjelaskan mengapa dia melepas sepatunya. “Ya, saya menendangnya karena sangat datar dan licin,” katanya.

Elizabeth Debicki Kalahkan Jennifer Aniston

Elizabeth Debicki mengalahkan Jennifer Aniston dari The Morning Show, Bella Ramsey dari The Last of Us, Keri Russell dari The Diplomat, dan Sarah Snook dari Succession. "Para perempuan dalam kategori saya, saya menonton dengan penuh kekaguman dan saya belajar bagaimana melakukan keahlian saya dengan menonton kalian. Jadi, dinominasikan di samping kalian adalah hal yang luar biasa," kata Elizabeth Debicki dalam pidato kemenangannya.

Elizabeth Debicki Kenang Awal Kariernya di Usia 10 Tahun

Elizabeth Debicki juga mengenang pertama kali dia berperan dalam sebuah drama, yaitu ketika berusia sekitar 10 tahun. "Seseorang memberi saya bagian itu pada hari terakhir sekolah dan jaraknya 15 menit berjalan kaki untuk pulang dan saya pikir saya baru saja pulang ke rumah," katanya. "Saya sangat senang. Dan saya merasa seperti itu setiap kali seseorang memberi saya pekerjaan. Jadi, terima kasih untuk ini. Itu sangat berarti bagi saya."

Mengakhiri pidatonya, Elizabeth Debicki memberikan sapaan manis kepada para lawan mainnya di The Crown, serta ibunya yang juga berulang tahun tepat di hari kemenangannya itu. “Kepada keluarga The Crown saya yang cantik dan banyak dari kalian yang ada di sini malam ini. Senang bisa bekerja sama dengan kalian,” katanya. "Pekerjaan ini sungguh sebuah anugerah. Ini hari ulang tahun ibuku. Selamat ulang tahun, Bu, terima kasih banyak."

Elizabeth Debicki memerankan Putri Diana di dua musim terakhir The Crown, yang berfokus pada hari-hari terakhir kerajaan sebelum kecelakaan mobil fatal pada Agustus 1997.

