5 Film dan Drama Korea Tentang Perang

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea sering kali mengangkat tema perang yang menghadirkan kisah dramatis termasuk penderitaan korban perang dengan cara yang mendalam dan menyentuh. Mengangkat tema peperangan biasanya memiliki sudut pandang yang lebih dalam tentang dampak perang pada kehidupan manusia sehingga membuat penonton terharu.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah 5 film dan drakor yang menggambarkan perang yang mengharukan:

1. Mr. Sunshine (2018)

Dikutip dari Mydramalist, drama ini mengambil latar belakang peristiwa sejarah di Korea pada masa penjajahan Jepang. Mr.Sunshine berpusat pada seorang anak laki-laki yang lahir dalam keluarga pembantu rumah tangga yang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat selama ekspedisi AS ke Korea pada 1871. Dia kemudian kembali ke tanah airnya sebagai perwira marinir AS.

Drama ini juga menggambarkan penderitaan rakyat Korea yang hidup di bawah kekuasaan penjajah dan bagaimana mereka berjuang untuk kebebasan.

2. The Battleship Island (2017)

Dilansir dari imdb, The Battleship Island diperankan oleh Song Joong Ki, So Ji Sub, Hwang Jung Min dan lee Jung Hoon. Berlatar akhir perang dunia kedua, selama era kolonial Jepang, sekitar 400 orang Korea, yang dipaksa ke Pulau Kapal Perang, Pulau Hashima, untuk menambang batu bara.

Salah seorang tentara perang yang sudah mengetahui mengenai kekalahan Jepang mencoba untuk melarikan diri dari pulau. Namun, upaya pelarian membuat beberapa pekerja Korea Selatan terpaksa meregang nyawa.

3. The Long Way Home (2015)

Dikutip dari laman Soompi, The Long Way Home berkisah tentang Nam-Bok (Sol Kyung Gu), seorang tentara Korea Selatan. Ia adalah seorang petani sederhana sebelum wajib militernya. Nam-Bok kemudian menerima perintah untuk mengirimkan dokumen rahasia pada waktu dan tempat yang ditentukan, tetapi serangan tentara Korea Utara menyebabkan Nam-Bok kehilangan dokumen tersebut.

Sedangkan Young-Gwang (Yeo Jin-Goo) adalah seorang tentara Korea Utara. Saat menuju ke Selatan, timnya dibom dan dia kebetulan menemukan dokumen rahasia. Kedua pria tersebut kemudian kemudian bertemu dan sama-sama terjebak dalam penderitaan perang yang tidak diinginkan.

4. The King 2 Hearts (2012)

Lee Jae Ha adalah pangeran monarki Korea Selatan. Suatu hari, bencana menimpa keluarga kerajaan Korea Selatan, dan Lee Jae Ha mendapati dirinya naik takhta. Di tengah negosiasi antara Korea Utara dan Selatan untuk mengakhiri perang. Sebagai bagian dari proses negosiasi, dia dan Kim Hang Ah dari Korea Utara harus bertunangan satu sama lain. Mereka harus menghadapi konflik politik dan penderitaan akibat perang yang terjadi antara kedua negara tersebut.

5. My Way (2011)

My Way merupakan film Korea tentang perang yang mengisahkan dua pelari maraton yang bertempur melawan Soviet dalam Perang Dunia II.

Dalam My Way, penduduk asli Korea Kim Jun Shik dan bangsawan Jepang Tatsuo Hasegawa, keduanya mendapati diri mereka berada di tentara Jepang, melawan Tiongkok dan Soviet dalam pertempuran berdarah. Setelah keduanya ditawan oleh Soviet, keduanya akhirnya bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

