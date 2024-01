Single Baru Tiara Andini Ngeluwihi Dibuat oleh Produser Musik Justin Bieber, EXO, hingga NCT

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Penyanyi, Tiara Andini, kembali merilis single baru berjudul Ngeluwihi. Video musik untuk lagu baru itu tayang tepat tengah malam tadi pada Jumat, 5 Januari 2024. Tak main-main, dalam lagu ini, Tiara menghadirkan gebrakan baru yang makin menunjukkan eksistensinya sebagai bintang pop populer Indonesia.

Belum sampai sehari, musik video single baru Tiara Andini itu langsung menempati trending tiga besar di Youtube, tepatnya berada di posisi kedua hingga artikel ini ditulis. Para penggemarnya pun bangga dengan pencapaian Tiara dalam lagu barunya ini yang kembali keluar dari zona nyamannya. Pasalnya, Tiara Andini mengeksplor musiknya, yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Ditambah lagi, penampilannya mengenakan aksesori khas Jawa yang dimodifikasi dengan busana modern serta gunungan wayang yang jadi latar di video klipnya.

Kolaborasi Internasional pada Lagu Ngeluwihi Tiara Andini

Lagu yang liriknya terdiri dari bahasa Inggris dan Jawa itu diproduseri oleh Hyuk Shin(153/Joombas). Dia merupakan produser rekaman internasional atau eksekutif musik ternama yang telah bekerja sama dengan superstar global, seperti Justin Bieber, NCT, Super Junior, TXT, EXO, Monsta X, Shinee, Girls' Generation (SNSD), dan masih banyak lagi.

Selain Hyuk Shin, musiknya juga disusun oleh Chris M Yong dari 153/Joombas Music Group. Sebagai informasi, 153/Joombas Music Group adalah perusahaan produksi dan penerbitan musik yang didirikan pada 2011 oleh produser Hyuk Shin yang saat ini berbasis di Hollywood, New York dan Seoul, Korea Selatan.

Kembali bekerja sama dengan produser musik global, Tiara mengangkat budaya tradisional Indonesia, yakni bahasa Jawa di lagu barunya ini. Yang menarik, Tiara Andini sendiri yang menciptakan lirik berbahasa Jawa untuk lagu Ngeluwihi.

Sementara itu, lirik berbahasa Inggris dan pembuatan rap digarap oleh SYA. Dia merupakan rapper perempuan asal Malaysia dengan nama lengkap Nur Batrisya Mohammad Nazri. Namanya masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia kategori Entertainment & Sports pada 2022.

Respons Penggemar: Melebihi Ekspektasi!

Meski sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan produser kondang asal Korea Selatan dalam lagu Flip It Up, para penggemar menyukai lagu baru Tiara Andini ini. Mereka tidak menyangka bila hasilnya melebihi ekspektasi. Sesuai dengan arti judul lagunya, yakni "Ngeluwihi" yang berarti "Melebihi."

Dukungan mengalir untuk penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu di unggahan Instagram soal lagu barunya. Teman seperjuangannya, penyanyi Ziva Magnolya, juga mengomentari lagu tersebut. Menurutnya, Tiara Andini selalu keren dalam menghadirkan lagu-lagu barunya.

"Di luar ekspektasi! Tiara keren nuemen sak pol e," tulis @esadeg***.

"Ngeluwihi ekspektasi ini mah, keren abis," tulis @diki_*****.

"Ga expect banget keren," tulis @rzks*****.

"Hah ini sih local pride, you got it Ti so proud of you," tulis @sari*****.

"Kamu tau ngga? Ini yg aku inginkan dari musisi" indonesia sejak dulu, new genreeee of indonesian artist that's crazyy," @afi*****.

