Potret Jennie BLACKPINK Rayakan Tahun Baru, Optimistis dengan Label Miliknya

TEMPO.CO, Seoul - Jennie BLACKPINK memulai 2024 dengan foto-foto barunya. Unggahannya di Instagram terlihat optimitis untuk aktivitas solo karier dengan labelnya sendiri, OA atau Odd Atelier.

Member BLACKPINK yang satu ini mengucapkan selamat tahun baru dan harapan hangat untuk para Blink, sebutan fans idol grup tersebut, yang dia cintai. Pada Senin, 1 Januari 2024, dia mengungkap rasa terima kasihnya di Instagram @jennierubyjane.

Terima Kasih dan Semangat dari Jennie BLACKPINK

"Terima kasih banyak, Blinks, untuk satu tahun terakhirnya. Aku akan berusaha untuk menjadi lebihbaik lagi di tahun depan. Mari kita semua tetap sehat dan bahagia. Selamat tinggal, tahun 2023," tulis Jennie Kim dalam keterangan unggahannya yang diterjemahkan dari bahasa Korea.

Bersama pesan hangat untuk Blink, terdapat galeri foto yang menyoroti pesona menawan Jennie BLACKPINK. Mulai dari berpose di tengah keramaian hingga bergaya di samping pohon Natal dengan gaya busananya yang modis seperti biasa.

Galeri foto tersebut langsung memenangkan hati publik dengan disukai lebih dari 6 juta pengguna Instagram. Sekitar 36 ribu orang juga menyerbu kolom komentar di unggahan terbaru penyanyi bernama Kim Jennie. Dukungan dari para penggemar dari seluruh dunia mengalir untuk penyanyi lagu One Of the Girls itu.

Banyak Blink yang mengucapkan selamat tahun baru untuk Jennie. Mereka juga menunjukkan dukungan buat sang idola di awal karier barunya sebagai pemilik label artis atau agensi OA, alias Odd Atelier.

"Ingatlah bahwa kamu memiliki jutaan orang yang akan selalu mendukungmu dalam setiap langkah perjalananmu. Ingatlah bahwa kamu dicintai, ingatlah bahwa kamu dihargai, dan yang paling penting, ingatlah bahwa kami mencintai dan mempercayaimu. Banggalah pada dirimu sendiri seperti kami bangga padamu. Teruslah bersinar terang, Ruby kami," tulis penggemar @jaj****** di kolom komentar unggahan Jennie.

Label Odd Atelier Milik Jennie BLACKPINK

Menjelang 2024, Jennie telah mengumumkan kabar untuk memulai solo kariernya dengan mendirikan perusahaannya sendiri, OA. Penyanyi berusia 27 tahun ini membagikan kegembiraan dan rasa terima kasihnya kepada para para penggemar. Dia turut meminta agar Blink dan fansnya terus mendukung usaha barunya dan BLACKPINK.

ALLKPOP | INSTAGRAM

