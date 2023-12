Agensi Baru Milik Jennie Blackpink, Ini Tiga Hal tentang Odd Atelier

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie Blackpink mendirikan agensi sendiri. Kim Jennie mengonfirmasi laporan, ia telah meluncurkan label artis barunya, bernama Odd Atelier atau OA pada Minggu, 24 Desember 2023.

Kabar tersebut dibagikan lewat unggahan di Instagram pribadinya @jennyrubyjane. Dia mengunggah logo perusahaan barunya dan beberapa foto profil. Pelantun lagu You and Me itu juga menulis pesan dalam Bahasa Inggris dan Korea.

Tentang Odd Atelier

1. Mengelola Jadwal Solo Jennie

Dikutip dari Soompi, Jennie dan anggota Blackpink lainnya baru-baru ini memperpanjang kontrak dengan YG Entertainment. Jennie masih bersama Blackpink dan aktivitas yang berkaitan dengan grup akan dikelola oleh YG. Adapun aktivitas solonya akan dikelola oleh OA. Agensi miliki Jennie ini telah memiliki deretan artis yang akan dinaungi, namun masih dirahasiakan.

2. Misi OA

Agensi ini berdiri pada November 2023, kemudian diperkenalkan pada 24 Desember 2023. Dikutip dari All Kpop, OA bertujuan menjadi ruang untuk membuat hal-hal baru yang memikat dengan cara yang berbeda dari yang biasanya, sehingga bisa memenuhi harapan. OA merilis akun Instagram, @oddatelier dan situs web odaatelier.net. Situs web masih bermasalah, diduga karena lonjakan pengunjung.

3. Spekulasi

Sejak didirikan pada November 2023 dan dikenalkan pada Desember 2023, agensi yang didirikan Jennie ini memunculkan beragam spekulasi. Hal itu karena waktu pendirian yang singkat. Meski begitu, Jennie belum pernah menanggapi rumor tersebut hingga saat ini.

YOLANDA AGNE | INTAN SETIAWANTY

