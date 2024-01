5 Drama Korea Populer yang Dibintangi oleh Park Shin Hye

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Shin Hye baru saja kembali ke dunia peran melalui drama Korea "Sisyphus: The Myth," yang berhasil membuat namanya kembali menjadi perbincangan. Sebagai seorang aktris yang telah berakting selama 18 tahun, Park Shin Hye dikenal karena keberhasilannya dalam memerankan berbagai karakter dalam berbagai drama, bahkan sering kali memecahkan rekor perolehan rating tinggi. Selama kariernya, Park Shin Hye juga berhasil meraih sejumlah penghargaan atas kemampuan aktingnya yang luar biasa.

Gadis kelahiran tahun 1990 ini, yang sebelumnya dikenal sebagai artis yang sering memerankan karakter remaja yang lembut. Seiring bertambahnya usia, kini ia mulai keluar dari citra remaja perempuan yang imut. Dilansir dari berbagai sumber, inilah beberapa drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Park Shin Hye beserta sejumlah prestasi yang berhasil diraihnya:

1. You're Beautiful (2009)

Drama ini mengisahkan tentang Ko Mi Nyeo, seorang biarawati yang menyamar menjadi laki-laki demi menggantikan saudara kembarnya yang baru bergabung dalam idol grup populer A.N.JELL. Dilansir dari Mydramalist, "You're Beautiful" berhasil meraih rating tinggi, yakni 12,2 persen untuk wilayah Seoul dan 11,9 persen secara nasional. Park Shin Hye pun meraih penghargaan New Star Award dalam SBS Drama Awards, sementara drama ini dinobatkan sebagai Best Foreign Soap Opera dalam 7th ustv Awards.

2. Heartstrings (2011)

Setelah kegagalan berjodoh dalam "You're Beautiful," Park Shin Hye kembali beradu akting dengan Jung Yong Hwa dalam "Heartstrings.". Dilansir dari Asianwiki, drama ini mengisahkan kisah cinta antara seorang pemain gayageum, Kyu Won (Park Shin Hye), dan seorang gitaris berbakat, Shin (Jung Yong Hwa). "Heartstrings" berhasil mencatatkan rating sebesar 7,6 persen dan membawa pulang penghargaan Most Popular Actress (TV) dari Baeksang Arts Awards tahun 2012.

3. The Heirs (2013)

Dikenal sebagai drama remaja legendaris, "The Heirs" memasangkan Park Shin Hye dengan aktor kenamaan Lee Min Ho. Drama ini menceritakan kisah cinta antara Cha Eun Sang (Park Shin Hye) dan Kim Tan (Lee Min Ho). Dengan rating mencapai 28,6 persen untuk wilayah Seoul dan 25,6 persen secara nasional, "The Heirs" menjadi fenomenal. Park Shin Hye meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Excellence Award, Actress in a Drama Special, dan Best Couple Award dalam 21st SBS Drama Awards tahun 2013.

4. The Doctors (2016)

The Doctors membawa Park Shin Hye keluar dari citra remaja dengan mengambil peran sebagai Hye Jung, seorang gadis remaja yang pandai berkelahi dan akademis yang kemudian menjadi seorang dokter. Drama ini meraih rating tinggi, yaitu 23,8 persen untuk wilayah Seoul dan 21,3 persen secara nasional. Park Shin Hye memenangkan penghargaan Best Artist Award, Actress dalam 1st Asia Artist Awards tahun 2016, serta beberapa penghargaan lainnya di SBS Drama Awards tahun 2016.

5. Memories of the Alhambra (2018)

Memories of the Alhambra" menjadi salah satu percobaan Park Shin Hye dalam genre drama yang lebih beragam. Drama ini, yang menampilkan Hyun Bin sebagai lawan mainnya, mengisahkan kisah misterius dalam sebuah game realitas virtual. Dengan rating 13,5 persen untuk wilayah Seoul dan 10,02 persen secara nasional, drama ini berhasil meraih kesuksesan. Park Shin Hye dinominasikan dalam kategori Top Excellence Award, Actress dalam 12th Korea Drama Awards tahun 2019.

Itulah beberapa drakor sukses yang dibintangi oleh Park Shin Hye. Deretan drakor itu menjadi bukti kemampuan aktingnya yang konsisten dan prestasinya yang baik. Bagi para penggemar K-drama, kembali menonton berbagai drama yang diperankan oleh Park Shin Hye tentu menjadi pengalaman yang menarik.

Pilihan Editor: Rekomendasi 5 Drama Korea dengan Tema Time Traveler